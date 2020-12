Αθλητικά

Οργή στον ΠΑΟΚ για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον Άρη

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων κάνει λόγο για ύποπτη και πιθανότατα στημένη διαιτησία.

Με πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Ολλανδού Μπας Νάιχαους ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Οι αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας εξόργισαν τους ανθρώπους του «Δικεφάλου του Βορρά» που εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν ότι άρουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «H ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρωτοστάτησε στην έλευση ξένων διαιτητών. Η σημερινή διαιτησία του Ολλανδού Νάιχαους δείχνει να τους καθιστά πολυτέλεια, αφού τέτοια πέναλτι μπορούσαν να εφευρεθούν και στο παρελθόν.

Ως η πρώτη ΠΑΕ που ζήτησε μετ΄ επιτάσεως το VAR για να διορθώνονται πιθανά λάθη, καταλάβαμε σήμερα πως σε ορισμένες περιπτώσεις έχει διακοσμητικό ρόλο, όταν οι χειριστές έχουν διαφορετικές εντολές.

Η πρεμούρα του Ολλανδού να δει στο VAR το δικό μας πέναλτι βιαστικά, τον έκανε μάλιστα να αποφανθεί ότι ο Σούντγκρεν ενήργησε κανονικότερα απ/ ότι στην ίδια περιοχή ο Πασχαλάκης, ο οποίος είχε αλλάξει πορεία στη μπάλα, όπως φαινόταν με γυμνό μάτι! Αρνήθηκε να δει και το προηγούμενο χτύπημα στον Τζόλη στην ίδια φάση. Όπως αρνήθηκε να δει το καθαρό χέρι στην τελευταία φάση του αγώνα!

Στηρίξαμε εξ’ αρχής την παρουσία ξένου αρχιδιαιτητή, αυτονόητα και του κ. Κλάτενμπεργκ και η αλήθεια είναι πως κάναμε αρκετή υπομονή με τις αλλοπρόσαλλες κρίσεις του, που με την πάροδο του χρόνου υποτιμούν ολοένα και πιο εμφατικά τη νοημοσύνη μας, πράγμα μάλιστα για το οποίο πρόσφατα τον προειδοποιήσαμε.

Τα παραπάνω συνηγορούν πως αυτά που είδαμε σήμερα δε μπορεί να είναι τυχαία, για το VAR άλλωστε δε γίνεται να υπάρχει κακιά στιγμή. Είναι ξεκάθαρα η πιο ύποπτη και πιθανότατα στημένη διαιτησία που έχουμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα από εκείνη του Σπάθα στο ίδιο γήπεδο.

Την πρόθεση του διαιτητή φαίνεται πως ήξεραν οι παίκτες του Άρη, που με εξευτελιστικές βουτιές εκβίαζαν τα φάουλ που απλόχερα τους χάριζε. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να άρουμε την εμπιστοσύνη μας στον κ. Κλάτενμπεργκ, ο οποίος από σήμερα θα πρέπει να μας πείσει ότι δεν ονειρεύεται μια θέση στην άκρη του πάγκου της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μέχρι τότε, μπορεί να συνεχίσει το αγροτικό του στην Ελλάδα, στήνοντας την νέα παράγκα».