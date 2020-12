Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Περιστέρι: με την άμυνα… άνθισε το “τριφύλλι”

Το Περιστέρι στάθηκε ανταγωνιστικά μόνο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τα βρήκε «σκούρα» με την άμυνα των γηπεδούχων στο τρίτο δεκάλεπτο.

Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε, υποδεχόμενος το Περιστέρι στο ΟΑΚΑ, έστω κι αν στο α΄ μέρος επέτρεπε στην ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη να ... ελπίζει! Οι «πράσινοι» βελτίωσαν την άμυνά τους στο β΄ μέρος, βρήκαν λύσεις επιθετικά από τους Μπεν Μπέντιλ (15π.), Νεμάνια Νέντοβιτς (11π.), Ιωάννη Παπαπέτρου (11π.) και επικράτησαν με 76-57 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Αυτή ήταν η 5η νίκη σε ισάριθμους αγώνες για την ομάδα του Γιώργου Βόβορα που έφτασε τους 10 βαθμούς και από αύριο συγκεντρώνεται στους δύο εντός έδρας αγώνες με τη Ρεάλ Μαδίτης την Τρίτη (15/12, 21:00) και με την Άλμπα Βερολίνου την Πέμπτη (17/12, 21:00).

Από το Περιστέρι που στην 4η περίοδο είδε τη διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού να εκτοξεύεται, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Ράιαν Χάροου με 9 πόντους, ενώ από 8 πόντους πρόσθεσαν οι Τρε ΜακΛιν και Στιβ Γκρέι.

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 36-31, 56-42, 76-57

Με τον Παπαγιάννη να τροφοδοτείται στη ρακέτα και να πετυχαίνει γρήγορα 6 πόντους, ο Παναθηναϊκό προηγήθηκε με 10-5. Το Περιστέρι, όμως, με σερί 8-0 προηγήθηκε με 10-13 και η λήξη του 1ου δεκαλέπτου βρήκε στο +1 τους φιλοξενούμενους, 13-14. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ένας παίκτης που είχε φέρει στην Ελλάδα ο Πεδουλάκης όταν ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Μπεν Μπέντιλ δεν έδειξε έλεος απέναντι στον πρώην προπονητή του και «πυροβολούσε» για τους «πράσινους».

Ένας επίσης πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν του Περιστερίου, ο διεθνής σέντερ Γιάννης Μπουρούσης μείωσε με τρίποντο 25-23. Αν και ο Παναθηναϊκός, με τον Μήτογλου να παίρνει τη σκυτάλη από τον Μπέντιλ ξέφυγε με 34-23, είδε γρήγορα τους «κυανοκίτρινους» να μαζεύουν τη διαφορά, για το -5 στο ημίχρονο (36-31 υπέρ των γηπεδούχων).

Στην 3η περίοδο, μετά το 44-37, ο Φόστερ ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά στην επίθεση για να ξεφύγει με +11 ο Παναθηναϊκός, 53-42. Ο Μακ στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου έδωσε αέρα 14 πόντων στην ομάδα του με ένα μεγάλο τρίποντο (56-42). Έχοντας βελτιώσει την αμυντική λειτουργία του, ο Παναθηναϊκός ήταν «αφεντικό» στην 4η περίοδο, ξέφυγε και με +17 (59-42), αλλά και με +21 (71-50) και η... σεμνή τελετή έλαβε τέλος.

Διαιτητές: Μάνος-Τσαρούχα-Μαγκλογιάννης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Παπαγιάννης 8, Παπαπέτρου 11 (1), Φόστερ 9 (1), Ουάιτ 2, Σαντ-Ροος 2, Μακ 3 (1), Μποχωρίδης 3 (1), Κασελάκης 5 (1), Καλαϊτζάκης, Νέντοβιτς 11 (3), Μήτογλου 7 (1), Μπέντιλ 15 (1)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Αργύρης Πεδουλάκης): Βασιλόπουλος 2, ΜακΛιν 8, Τζόουνς 3, Γκρέι 8 (1), Χάροου 9 (2), Σκορδίλης 2, Πέτεγουεϊ 2, Μπουρούσης 5, Σαλούστρος 6, Καράμπελας 3 (1), Κρόκετ 6