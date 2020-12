Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μανχάταν

Νεκρός από αστυνομικά πυρά έπεσε ο ένοπλος που άνοιξε πυρ. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Ένοπλος άνοιξε πυρ στη διάρκεια εκδήλωσης σε εξωτερικό χώρο μιας χορωδίας σε καθεδρικό ναό στο Μανχάταν, στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Ο ένοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλους τραυματίες ή θύματα. Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του ενόπλου.

Update:-Outside the Cathedral of Saint John. It’s not clear if there’s another shooter left inside the church. An officer earlier said so. It appears one person who was shooting a gun outside the church was shot by police. #NewYorkpic.twitter.com/gJGn3CQ8az