Πανικός στο Μανχάταν από πυρά ενόπλου σε χορωδία

Ο άνδρας άρχισε να ρίχνει με δυο πιστόλια ουρλιάζοντας ταυτόχρονα «ρίξτε μου», «σκοτώστε με». Τι αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία από τις Αρχές.

Ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών της Νέας Υόρκης χθες Κυριακή, αφού άρχισε να ρίχνει με δύο πιστόλια, χωρίς κατά τα φαινόμενα να στοχεύει κανέναν, λίγη ώρα αφότου χορωδία είχε ψάλει χριστουγεννιάτικους ύμνους έξω από καθεδρικό ναό στην καρδιά της αμερικανικής μητρόπολης, ουρλιάζοντας ταυτόχρονα «ρίξτε μου», «σκοτώστε με». Ουδείς άλλος τραυματίστηκε από τα πυρά μπροστά στον καθεδρικό ναό St John the Divine στο Μανχάταν, δήλωσε ο Ντέρμοτ Σι, διευθυντής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Τρεις αστυνομικοί οι οποίοι επενέβησαν στο σημείο πυροβόλησαν εναντίον του άνδρα, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, περίπου δεκαπέντε φορές. Τον πέτυχαν τουλάχιστον μία φορά στο κεφάλι, διευκρίνισε ο Σι. Η αστυνομία ανέσυρε τα δύο πιστόλια και σακίδιο πλάτης που φόραγε ο άνδρας, που περιείχε ένα δοχείο με καύσιμο, σχοινιά, καλώδια και μαχαίρια, σύμφωνα με τον ίδιο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης είχε δηλώσει νωρίτερα πως αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων όταν ο άνδρας άρχισε να ρίχνει, περίπου δεκαπέντε λεπτά αφού είχαν τελειώσει οι ψαλμοί της χορωδίας και ενώ ακόμη ο κόσμος που είχε μαζευτεί για να τους ακούσει, μερικές εκατοντάδες άνθρωποι, έφευγε. Ο εκπρόσωπος είπε ότι ο άνδρας έριξε «εναντίον αστυνομικών», κάτι ωστόσο που δεν επιβεβαιώθηκε από αυτόπτες μάρτυρες.

Κατά την αφήγηση δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρούσα, «άκουσα δύο ή τρεις εκπυρσοκροτήσεις», «κοίταξα προς τα πάνω και είδα, πιθανόν σε απόσταση δέκα μέτρων από εμένα, στα σκαλιά, έναν τύπο που έριχνε». «Έβλεπα λάμψεις» να βγαίνουν από το όπλο, που της φαινόταν σαν «κανόνι», είπε προτού προσθέσει πως έσπευσε να ψάξει κάποιο σημείο «να καλυφθώ για να γλιτώσω».

Η Μάρθα Στόλι, που βρισκόταν επίσης εκεί, είπε πως ο άνδρας έριξε οκτώ ή δέκα φορές προτού να δεχθεί τις σφαίρες των αστυνομικών. «Έριχνε χωρίς να σημαδεύει», τόνισε και πρόσθεσε πως ο άνδρας φώναζε «ρίξτε μου, σκοτώστε με!». Σύμφωνα με φωτοειδησεογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς που ήταν επίσης αυτόπτης μάρτυρας, αστυνομικοί, που είχαν καλυφθεί, διέταξαν τον άνδρα να ρίξει τα όπλα του στο έδαφος, χωρίς να εισακουστούν, προτού ανοίξουν πυρ.

Φωτογραφίες που τράβηξε εικονίζουν τον άνδρα με μαύρο χειμωνιάτικο παλτό, λευκό καπελάκι του μπέιζμπολ και μάσκα με τα χρώματα της Δομινικανής Δημοκρατίας, καθώς κραδαίνει δυο πιστόλια, ένα σε κάθε χέρι. Ο ύποπτος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση. Αργότερα, ο Σι ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως υπέκυψε.