Κόσμος

Κορονοϊός - εμβόλιο: έφθασε στον Καναδά η πρώτη παρτίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καναδάς αναμένει να λάβει 249.000 δόσεις του εμβολίου ως τα τέλη του Δεκεμβρίου. Αρκούν για να εμβολιαστούν 124.500 άνθρωποι μέσα στη χρονιά.

Μια πρώτη παρτίδα του εμβολίου εναντίον του νέου κορονοϊού, το οποίο αναπτύχθηκε και παράγεται από την αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Pfizer και το γερμανικό εργαστήριο βιοτεχνολογίας BioNTech, παραδόθηκε χθες στον Καναδά, ενημέρωσε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό μέσω Twitter.

«Η πρώτη παρτίδα δόσεων του εμβολίου των Pfizer/BioNTech εναντίον της COVID-19 έφθασε στον Καναδά», ανέφερε ο Τριντό. «Αυτό είναι καλό νέο. Αλλά η μάχη εναντίον της COVID-19 δεν τέλειωσε. Τώρα, περισσότερο παρά ποτέ, ας διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο την επαγρύπνησή μας».

Την Πέμπτη, ο επικεφαλής της κυβέρνησης είχε αναγγείλει πως αναμένονταν 30.000 δόσεις του εμβολίου εντός ημερών. Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, οι καναδικοί ρυθμιστικοί φορείς χορήγησαν άδεια για την κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου.

Ο Καναδάς αναμένει να λάβει 249.000 δόσεις του εμβολίου ως τα τέλη του Δεκεμβρίου. Αρκούν για να εμβολιαστούν δημοσία δαπάνη 124.500 άνθρωποι μέσα στη χρονιά.

Χθες Κυριακή έγινε γνωστό ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 5.891 κρούσματα του SARS-CoV-2, ενώ ακόμη 81 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν. Ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους 13.431 νεκρούς επί συνόλου 460.743 μολύνσεων, σύμφωνα με τα δεδομένα που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Canadian Press.