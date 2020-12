Κοινωνία

Έκρηξη σε σκάφος στον Άλιμο

Τραυματίστηκε άνδρας, ο οποίος βρισκόταν επί του σκάφους την ώρα της έκρηξης. Τι αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία από το Λιμενικό.

(φωτό αρχείου)

Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε σκάφος, στην προβλήτα 7 της μαρίνας του Αλίμου. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η έκρηξη προήλθε από το μηχανοστάσιο από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός 31χρονου άνδρα, ο οποίος βρισκόταν επί του σκάφους την ώρα της έκρηξης και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο “ΚΑΤ” για προληπτικές εξετάσεις.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το σκάφος ανελκύστηκε και μεταφέρθηκε στον χερσαίο χώρο της μαρίνας, όπου του απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι προσκόμισης πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας.