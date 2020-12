Πολιτική

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: το σύστημα δεν μπορεί να σηκώσει μεγαλύτερη κινητικότητα (βίντεο)

Τι είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το click away, τα εμπορικά καταστήματα, τις μετακινήσεις κατά τις γιορτές και τη στήριξη όσων πλήττονται.

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για το click away, τις μετακινήσεις εν μέσω γιορτών, αλλά και το λιανεμπόριο έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Ο υπουργός τόνισε αρκετές φορές ότι το σύστημα δεν μπορεί να σηκώσει μεγαλύτερη κινητικότητα και επεσήμανε ότι “δεν μπορούμε να ρισκάρουμε τη δημόσια υγεία για να ανοίξουμε τα φυσικά καταστήματα”.

“Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να κρατά κλειστή την οικονομία, αλλά δεν θέλουμε και κανείς να μπαίνει στις ΜΕΘ ή να πεθαίνει” δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης και εξήγησε ότι η απόφαση για το click away στόχο έχει την αποσυμφόρηση της κατάστασης λόγω των αυξημένων παραγγελιών για τις γιορτές.

“Δεν άνοιξαν τα φυσικά καταστήματα, είναι κλειστά με κρατική εντολή. Τι άλλαξε; Αντί να τα παραλαμβάνουμε στο σπίτι, μπορούμε να τα παίρνουμε από τα καταστήματα. Στόχος μας είναι να αποφευχθεί η κινητικότητα και άρα η διασπορά του ιού” εξήγησε.

Ειδικότερα για το click away τόνισε ότι δεν θα υπάρχει κατώτατο όριο συναλλαγής στις αγορές με αυτόν τον τρόπο, όσοι δεν έχουν κάρτα μπορούν να κάνουν αγορές με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και τα βιβλιοπωλεία θα μπορούν να πουλούν και άλλα προϊόντα εκτός από βιβλία.

Έκανε παράλληλα γνωστό ότι από σήμερα λειτουργεί από το υπουργείο Ανάπτυξης μια πλατφόρμα στο e-katanalotis όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν εκτός από τις τιμές προϊόντων σούπερ μάρκετ και τις τιμές καυσίμων, ενώ όσες επιχειρήσεις δεν έχουν e-shop θα μπορούν να χρησιμοποιούν την μετεξέλιξη της ειδικής αυτής πλατφόρμας.

Όσον αφορά στα εμπορικά κέντρα τόνισε ότι για τη λειτουργία τους απαιτείται συντονισμός των παραδόσεων των προϊόντων όλων των καταστημάτων του, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για άνοιγμα των ινστιτούτων αισθητικής, μανικιούρ και πεντικιούρ και σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει την οικονομία και θα το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Πρόσθεσε δε ότι όταν σταματά η αναστολή εργασίας οι εργαζόμενοι πληρώνονται από τον εργοδότη, ενώ σημείωσε ότι

“Δεν θέλουμε να βάζουμε πρόστιμα. Θέλουμε να εμβολιαστεί ο πληθυσμός και να επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή” τόνισε ο υπουργός, ο οποίος δεσμεύθηκε να εξετάσει το αίτημα από δικαιούχους επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ να καταβληθούν αυτά πριν τις 31 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά στις μετακινήσεις μέσα στις γιορτές, ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζεται η επέκταση του ωραρίου, ενώ επανέλαβε ότι μπορεί να μετακινηθεί κανείς εντός νομού αρκεί ο λόγος της μετακίνησης να καλύπτεται με ένα από τα 6 μηνύματα στο 13033.

Έστειλε μάλιστα μήνυμα στον κόσμο να επιλέξει μία και μόνο μία οικογένεια για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, τονίζοντας χαρακτηριστικά: “Είναι μια Πρωτοχρονιά. Του χρόνου την Πρωτοχρονιά θα είμαστε με πολλές οικογένειες μαζί”.