Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: 27000 κρούσματα σε ένα 24ωρο!

Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η πανδημία στη γειτονική χώρα.

Το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 26.919 κρούσματα του SARS-CoV-2, εκ των οποίων στις 5.103 περιπτώσεις οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό να φθάνει τους 1.836.728.

Το ίδιο διάστημα, ακόμη 218 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, γεγονός που αύξησε τον απολογισμό της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη γείτονα σε 16.417 νεκρούς ως εδώ.

Στα νοσοκομεία της Τουρκίας νοσηλεύονται 5.973 ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση.