Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: Εκτός ελέγχου η πανδημία

Χιλιάδες νέα κρούσματα και εκατοντάδες νεκροί σε μία μέρα. Νέο γενικό lockdown στη χώρα από την Τετάρτη.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 16.362 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 1.337.078, δείχνουν σήμερα Δευτέρα τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Το ίδιο διάστημα, ακόμη 188 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει ως αυτό το στάδιο τους 21.975 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι αριθμοί για την επιδημιολογική κατάσταση τείνουν να είναι χαμηλότερα τις Δευτέρες, καθώς τα Σαββατοκύριακο γίνονται λιγότερα τεστ στη Γερμανία και αποστέλλονται λιγότερα στοιχεία στο Ινστιτούτο.

Από αύριο Τετάρτη και έως τουλάχιστον τη 10η Ιανουαρίου οι αρχές της Γερμανίας αποφάσισαν να επιβληθεί lockdown στη χώρα, μετά την προφανή αποτυχία των τοπικών μέτρων που εφαρμόζονταν από τις αρχές Νοεμβρίου να ανακόψουν το δεύτερο κύμα της πανδημίας.