Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Πού θα συνεχιστούν τα φαινόμενα.

Οι ολονύκτιες και τοπικά ισχυρές βροχές που εκδηλώθηκαν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στο Αιγαίο έως σήμερα το πρωί έδωσαν σημαντικά ύψη βροχόπτωσης σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης έως τις 9:00 σήμερα καταγράφηκαν από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στη Μαλακάσα (118 χιλιοστά), την Ιπποκράτειο Πολιτεία (87), την πόλη της Χίου (71) και τη Σκιάθο (68).

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα συνεχιστούν με φθίνουσα ένταση, ενώ από τις απογευματινές ώρες θα αρχίσουν να περιορίζονται στις Σποράδες και κυρίως στην Εύβοια και την Κρήτη, όπου θα επιμείνουν μέχρι τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης.