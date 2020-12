Οικονομία

Πότε ανοίγουν οι υπηρεσίες περιποίησης νυχιών

Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις και για τα κέντρα μανικιούρ - πεντικιούρ. Πότε αναμένεται να ανεβάσουν ρολά;

Μετά τα κομμωτήρια, τα κουρεία και τα βιβλιοπωλεία ρολά ανοίγουν και τα κέντρα περιποίησης άκρων (μανικιούρ – πεντικιούρ), ύστερα από τις αντιδράσεις που υπήρξαν από επιχειρηματίες του χώρου, καθώς τα κέντρα αυτά υπάγονται στον ίδιο ΚΑΔ με τα κομμωτήρια που άνοιξαν σήμερα.

Σύμφωνα με πηγές του ΑΝΤ1 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα εν λόγω κέντρα αναμένεται να ανοίξουν αύριο ή το αργότερο την Τετάρτη, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και μόνον κατόπιν ραντεβού.

Εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις από το αρμόδιο υπουργείο ή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα.