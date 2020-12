Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΙΣΘ: “Όχι” στην χαλάρωση των μέτρων

Γιατί είναι αντίθετος στην χαλάρωση των μέτρων ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Η πίεση στο σύστημα υγείας συνεχίζεται παρότι παρατηρήθηκε μικρή μείωση των εισαγωγών ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης τελευταίες ημέρες, και οι διαθέσιμες απλές κλίνες για ασθενείς Covid-19 είναι κατειλημμένες κατά 70% ενώ οι αντίστοιχές κλίνες ΜΕΘ κατά 90%. Τα παραπάνω επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ), με μοναδικό θέμα την επανεκτίμηση της κατάστασης που έχει δημιουργήσει η εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στην πόλη Το ΔΣ ενημερώθηκε από τους διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη και Δημήτρη Τσαλικάκη καθώς και την επικεφαλής του Παραρτήματος του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ στη Βόρεια Ελλάδα διευθύντρια του ΕΣΥ κα Γεωργία Λεπτοκαρίδου-Λακασά, σχετικά με τη λειτουργία και τα προβλήματα των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης καθώς και τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ.

Στο ΔΣ εκφράστηκε ομόφωνα η αντίθεση σε κάθε περαιτέρω χαλάρωση του ήδη χαλαρού μέχρι σήμερα lockdown, καθώς οποιαδήποτε αύξηση της κινητικότητας των πολιτών μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπύρωση του δεύτερου κύματος και αναστροφή της μικρής και αργής αποκλιμάκωσης που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στο σύστημα υγείας.

Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι η παρατηρούμενη -τον τελευταίο καιρό μείωση του συνολικού αριθμού των τεστ- πιθανώς με ανάλογη μείωση των θετικών κρουσμάτων που ανακοινώνονται καθημερινά, δεν επιτρέπεται να οδηγήσει σε συμπεράσματα υπεραισιοδοξίας και εφησυχασμού από τους πολίτες.

Συζητήθηκαν επίσης, οι λεπτομέρειες για τις δράσεις που θα αναλάβει ο ΙΣΘ στο αμέσως προσεχές διάστημα, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες τεκμηριωμένα από ειδικούς επιστήμονες για την ασφάλεια του εμβολιασμού κατά της Covid-19. Εξετάσθηκε δε και το πλαίσιο λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων -σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές- και συμφώνησαν ότι «ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να είναι έτοιμος να συνδράμει τις δημόσιες δομές υγείας ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν ικανή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

Τέλος διατυπώθηκε η αγωνία των μελών του ΔΣ του ΙΣΘ, για την επί μακρόν μετατροπή των νοσοκομείων της Θεσσaλονίκης σε νοσοκομεία covid-19 , η οποία αν συνεχιστεί μπορεί να οδηγήσει σε θανάτους από «παραμελημένες» παθήσεις εκτός Covid-19.