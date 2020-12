Πολιτική

Πέθανε ο Λευτέρης Κατσικαρέλης

Τη βαθιά λύπη της εξέφρασε η Φώφη Γεννηματά, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν απ' τους πιο ικανούς, τους πιο συνεπείς, αλλά και τους πιο σεμνούς ανθρώπους.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 65 ετών, ο Λευτέρης Κατσικαρέλης, ιστορικό κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο Λευτέρης Κατσικαρέλης ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τομεάρχης Οργανωτικού και Αγροτικού πολλές φορές. Το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Τη βαθιά λύπη της εξέφρασε η Φώφη Γεννηματά. «Το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής και αμέτρητοι σύντροφοι και φίλοι, αποχαιρετούμε σήμερα, με βαθιά θλίψη, έναν απ' τους πιο ικανούς, τους πιο συνεπείς, αλλά και τους πιο σεμνούς ανθρώπους μας, τον Λευτέρη Κατσικαρέλη» ανέφερε η κ. Γεννηματά, πλέκοντας το πολιτικό και προσωπικό εγκώμιο του εκλιπόντος στελέχους στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του, χάνουμε έναν αγωνιστή της ζωής και της παράταξης, έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στις αρχές και τις ιδέες του, που τις πάλευε, ακούραστα και αταλάντευτα μέχρι τέλους, μέσα απ' το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής. Πάνω απ' όλα, χάνουμε έναν ανιδιοτελή αγωνιστή και έναν σπάνιο άνθρωπο. Ποτέ δε θα τον ξεχάσουμε. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Σε ανάρτηση του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρει «Έφυγε νωρίς και άδικα ένας από τους πιο αγνούς, σεμνούς και αφοσιωμένους ανθρώπους που γνώρισα στο ΠΑΣΟΚ, ο Λευτέρης Κατσικαρέλης. Ένας ενεργός και μάχιμος πολίτης που ήξερε καλά πώς είναι αλλά και πώς πρέπει να είναι η πολιτική. Πάλεψε τον καρκίνο με αξιοπρέπεια και αισιοδοξία και αφήνει στους αμέτρητους φίλους που είχε σε όλη τη χώρα την πίκρα μιας γλυκιάς ανάμνησης που θα κρατήσουν όλοι από αυτόν. Είμαι ένας από αυτούς τους φίλους του που θα τον σκέπτονται πάντα με αγάπη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους».

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, με μια λιτή και συνάμα απολύτως δηκτική της θλίψης του δήλωση αποχαιρέτησε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Λευτέρη Κατσικαρέλη. «Ο θάνατος του Λευτέρη Κατσικαρέλη με λύπησε βαθύτατα. Ήταν ένα από τα πιο πρόθυμα, εργατικά και αποτελεσματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή φωτογραφίας: Χρήστος Μπόνης/Facebook