Life

Ρυθμός 949: 4ος ραδιομαραθώνιος για το Make A Wish (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε ο 4ος Ραδιομαραθώνιος του Ρυθμού 94.9, για να στηρίξουμε όλοι μαζί το έργο του Μake A Wish, Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος!