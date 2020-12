Πολιτισμός

Καβάλα: Πατέρας μετέτρεψε σχολείο σε έργο τέχνης (εικόνες)

Η ευχάριστη έκπληξη που περιμένει τους μαθητές σχολείου όταν επιστρέψουν στις τάξεις τους...

Τα παιδιά του 15ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όταν επιστρέψουν και πάλι στις τάξεις τους θα βρεθούν μπροστά σε μια έκπληξη που θα ομορφύνει περισσότερο την καθημερινότητά τους μέσα στο σχολικό περιβάλλον που περνούν το μεγαλύτερο μέρος της μέρας τους.

Χάρη στην πρωτοβουλία ενός επαγγελματία, συντηρητή έργων τέχνης στο επάγγελμα και πατέρα μαθήτριας στο 15ο δημοτικό σχολείο Καβάλας, οι τοίχοι των διαδρόμων και των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου γέμισαν με χρώματα, σχήματα, πρόσωπα και μοτίβα.

Ο λόγος για τον Γιώργο Μιχαηλίδη, που δώρισε στο σχολείο τριάντα οχτώ έργα τέχνης τα οποία έβαλε σε κορνίζες, τα μετέφερε ο ίδιος και τα τοποθέτησε μόνος του, μεταμορφώνοντας κυριολεκτικά το σχολείο σε μια πρωτότυπη έκθεση με έργα τέχνης που τα παιδιά μπορούν να θαυμάζουν καθημερινά. Μάλιστα, για να βγουν ακόμα πιο ωφελημένοι οι μικροί μαθητές, κάτω από κάθε έργο τέχνης τοποθέτησε μια ταμπελίτσα με την ιστορία του ζωγραφικού έργου.

Είναι η δεύτερη φορά που ο ίδιος προχωράει σε τέτοια δωρεά αφού τον περασμένο Μάιο έκανε κάτι ανάλογο σε ένα γυμνάσιο, όπου εκεί τοποθέτησε συνολικά πάνω από εβδομήντα έργα τέχνης μέσα στην κάθε τάξη του σχολείου.

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι θέλησε να κάνει περισσότερο δημιουργική την περίοδο της καραντίνας και σε μια προσπάθεια να πάει κόντρα στις δυσκολίες της εποχής αλλά και στην κρίση που περνάει ολόκληρη η κοινωνία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. «Επιπλέον», συμπληρώνει, «μετά από τόσα χρόνια ως συντηρητής έργων τέχνης θέλησα να κάνω μια άυλη επένδυση δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στην τέχνη και στα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει.

«Μετά από μελέτη όλων των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων του σχολείου», σημειώνει ο κ. Μιχαηλίδης, «δημιουργήσαμε μία διαρκή έκθεση τέχνης, επιλέγοντας ένα συνδυασμό τριάντα οχτώ έργων, αντιπροσωπευτικά των πιο χαρακτηριστικών ρευμάτων και καλλιτεχνών. Παίρνοντας αυτή την πρωτοβουλία πιστεύω ότι όχι μόνο ομορφύναμε το χώρο όπου περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους τα παιδιά μας, αλλά συγχρόνως με την καθημερινή τους επαφή με την τέχνη, δίνουμε το έναυσμα για συζήτηση, δημιουργία, και διεύρυνση των οριζόντων τους».