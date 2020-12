Οικονομία

Γεωργιάδης: αν άνοιγε κανονικά το λιανεμπόριο θα είχαμε 1000 νεκρούς την ημέρα

Ο υπουργός απηύθυνε κάλεσμα στους εμπορικούς συλλόγους αν έχουν συγκεκριμένες προτάσεις για το άνοιγμα της αγοράς, με χαρά να τις ακούσει.

Το clickaway, δεν αντικαθιστά το λιανεμπόριο δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και εξήγησε ότι η απόφαση αυτή για την παράδοση εκτός καταστήματος, πάρθηκε ύστερα από ενδελεχή συζήτηση με την ειδική επιτροπή του υπουργείου Υγείας, των οποίων τα δεδομένα επιβεβαιώνονται.

Συγκεκριμένα οι αλγόριθμοι που παρουσιάστηκαν, έδειξαν ότι αν ανοίξει το λιανεμπόριο κανονικά τότε έως τις 21 Ιανουαρίου θα είχαμε ανεξέλεγκτη πανδημία και θα θρηνούσαμε πολλαπλάσια των σημερινών θύματα, ίσως οι θάνατοι να ξεπερνούσαν τους 1000, όπως είπε ο υπουργός μιλώντας στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6. Παρότι, ο ίδιος ήταν υπέρμαχος ενδοκυβερνητικά να ανοίξει το λιανεμπόριο και να κινηθεί η αγορά, μπροστά σε έναν τέτοιον κίνδυνο υπήρξε προβληματισμός.

Ειδικά για το ρεβεγιόν ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ο μεγαλύτερος φόβος είναι να κολλήσουν οι μικρότεροι τους μεγαλύτερους και γι' αυτό οι επιστήμονες προτείνουν να μην ενισχυθεί η κοινωνική κινητικότητα εκείνες τις ημέρες. Σκοπός είναι να μην υπάρξει κινητικότητα και όχι το αν θα τηρούνται τα μέτρα στα καταστήματα. Παράλληλα, ο υπουργός απηύθυνε κάλεσμα στους εμπορικούς συλλόγους αν έχουν συγκεκριμένες προτάσεις για το άνοιγμα της αγοράς, με χαρά να τις ακούσει.

Ξεκαθάρισε, ότι θα υπάρξει πρόβλεψη κρατικής ενίσχυσης στις επιχειρήσεις είτε παραμένουν κλειστές είτε λειτουργούν μέσω του clickaway. «Θα υπάρξει κι άλλη πρόβλεψη, βλέπουμε πώς μπορεί να αυξηθεί το ποσό», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ενώ όπως είπε, ελπίζει αυτή η μέθοδος παράδοσης να ισοφαρίσει τις ζημιές.

Μην παραβιάζετε τα μέτρα, θα σταματήσουμε το Click away

Σχολιάζοντας, μέσω Twitter, την παρακάτων φωτογραφία, στην οποία φαίνεται μια γυναίκα στην Ερμού, να δοκιμάζει παπούτσια που έχει αγοράσει μέσω του «Click away», ο Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται και σημείωσε ότι οι έλεγχοι που θα γίνονται από σήμερα, θα το λάβουν υπόψιν.