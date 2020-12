Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: σε δυο δόσεις οι αιτήσεις και οι πληρωμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος. Ποιοι θα το πάρουν για ξύλα, πέλετ και φυσικό αέριο.

Του Νίκου Ρογκάκου

Με τις πρώτες πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης να πηγαίνει για τον Ιανουάριο, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις 22 του μήνα, ενώ πάνω από μισό εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την βοήθεια αυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε, η υποβολή των αιτήσεων να γίνει σε δύο δόσεις, λύνοντας το γρίφο των αλλαγών της νέας πλατφόρμας που ανοίγει έως τις 22 Δεκεμβρίου. Στην πρώτη φάση θα υποβάλλονται αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου ώστε οι πρώτες πληρωμές να τρέξουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Όσοι έχουν ήδη παραστατικά αγοράς αξίας διπλάσιας του επιδόματος που δικαιούνται θα εξοφληθούν τον Ιανουάριο.

Όσοι όμως δεν έχουν επαρκούς αξίας αποδείξεις αγοράς καυσίμων ώστε να λάβουν το σύνολο του επιδόματος θα μπορέσουν να συμπληρώσουν την αίτησή τους σε μια νέα προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου. Το ύψος του επιδόματος παραμένει αμετάβλητο ως προς το ελάχιστο , στα 80 ευρώ αλλά διπλασιάζεται στο μέγιστο από τα περυσινά 350 ευρώ σε 700 ή και 800 ευρώ. Η σχετική υπουργική απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες αναμένεται να εκδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Για πρώτη φορά φέτος επίδομα θέρμανσης δικαιούνται όχι μόνο οι καταναλωτές πετρελαίου αλλά και όσοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για τη θέρμανση των σπιτιών τους ή ακόμα και ξύλα ή πέλετ εφόσον κατοικούν σε ορεινές περιοχές με λιγότερους από 2.500 κατοίκους.

Η νέα πλατφόρμα «πατάει» στην εργασία ομάδας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με βάση την οποία η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών είναι σε θέση να γνωρίζουν τις ακριβείς συνθήκες θερμοκρασίας και κλίματος σε όλη τη χώρα ( χωρίστηκε σε 200.000 κομμάτια) ώστε να εκλείψει η αδικία ορεινές περιοχές της Κρήτης για παράδειγμα να δικαιούνται το ίδιο επίδομα με τις παραθαλάσσιες.

Σε κάθε «κομμάτι» της Ελλάδας αντιστοιχεί ένας συντελεστής ο οποίος θα πολλαπλασιάζεται με το μέγιστο επίδομα και θα οδηγεί στο επίδομα που δικαιούται το κάθε νοικοκυριό.

Τα κριτήρια χορήγησης της επιδότησης θέρμανσης δεν μεταβάλλονται σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Προβλέπεται δικαίωμα επιδότησης σε νοικοκυριά με:

· συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, έως 130.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το 250.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες και

· ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.