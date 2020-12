Κοινωνία

Μητροπολίτης Ιγνάτιος: ανέφικτο το άνοιγμα των ναών με 9 πιστούς

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, έκανε λόγο για ανεξέλεγκτες καταστάσεις που μπορεί να φέρουν φαινόμενα κρυπτοχριανισμού.

Μη εφαρμόσιμα χαρακτήρισε τα μέτρα για το άνοιγμα των Εκκλησιών με την παρουσία εννέα ατόμων, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος. Εξήγησε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα φέρει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, γιατί ενδεχομένως να φέρει φαινόμενα κρυπτοχριστιανισμού.

Μιλώντας στο «Θέμα 104,6», σημείωσε, ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα κάθε ναού ή με τον μέγιστο αριθμό των 50 πιστών στις Εκκλησίες.

Παράλληλα, χαρακτήρισε εξαιρέσεις, όσους ιερείς δεν τήρησαν τα μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι κατά πλειοψηφία τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, λέγοντας ότι ούτε οι ίδιοι θέλουν να αρρωστήσει το ποίμνιο αλλά ούτε και οι ιερείς.

Για τις εξαιρέσεις, ωστόσο είπε ότι για αυτό ζητάνε άλλα μέτρα ώστε να μη ξεφύγει η κατάσταση και δούμε τέτοια φαινόμενα «παραλογισμού». «Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και ενότητα σε όλους τους καιρούς», τόνισε.