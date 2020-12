Αθλητικά

Πέθανε ο Ζεράρ Ουγιέ

Μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα και τον Πάολο Ρόσι, η ποδοσφαιρική κοινότητα θρηνεί ακόμη μια σπουδαία φυσιογνωμία.

Νέο σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκαλεί η είδηση του θανάτου του Ζεράρ Ουγιέ. Μετά τους Ντιέγκο Μαραντόνα και Πάολο Ρόσι ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 73 ετών.

Η είδηση του θανάτου του διάσημου Γάλλου τεχνικού, με σημαντική παρουσία σε Λίβερπουλ και Λιόν, προκάλεσε συγκίνηση σε όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο Γάλλος τεχνικός είχε μόλις επιστρέψει σπίτι του, ύστερα από μία επέμβαση στην καρδιά που τον κράτησε σε νοσοκομείο του Παρισιού για τρεις εβδομάδες.