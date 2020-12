Κοινωνία

Κακοκαιρία – Αττική: κλειστοί δρόμοι και πτώσεις δέντρων

Επί ποδός η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων. Πλημμύρισαν κι έκλεισαν δρόμοι.

Προβλήματα κυρίως περιφερειακά δημιούργησε έως τώρα η κακοκαιρία στην Αττική, με πτώσεις δένδρων και πλημμυρισμένους δρόμους. Από το πρωί, λόγω συσσώρευσης υδάτων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βραυρώνος, στο 3ο χιλιόμετρο, στη θέση Βρύση Μαρκοπούλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην οδό Αρίωνος στη Ραφήνα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας έκλεισε η οδός Μυλλέρου από το ύψος της οδού Αγησιλάου μέχρι την Πειραιώς, λόγω ενός παλιού ετοιμόρροπου κτιρίου που έχει καταστεί επικίνδυνο από τη βροχή.

Κλειστός από χτες το απόγευμα παραμένει και ο παράδρομος της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου λόγω συσσώρευσης υδάτων. Από τα μεσάνυχτα η Πυροσβεστική δέχτηκε 23 κλήσεις για κοπές δένδρων που έπεσαν κυρίως στα νότια προάστια, και σε κάποιες περιπτώσεις προξένησαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Επίσης, δέχτηκε 13 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε όλη την περιφέρεια.