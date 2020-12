Οικονομία

ΕΕΑ: να μην επιστραφεί το 50% από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1,2 και 3

Τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι εκπρόσωποι του λιανεμπορίου, επισημαίνει ο Χατζηθεοδοσίου.

Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων και τον επανασχεδιασμό της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ζητάει με δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

"Με το λιανεμπόριο να χάνει και τις τελευταίες ελπίδες αξιοποίησης της εορταστικής περιόδου, καθώς η μέθοδος "click away" δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναπληρώσει τον χριστουγεννιάτικο τζίρο, είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη η λήψη πραγματικών μέτρων στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας", αναφέρει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Ως ένα από τα άμεσα μέτρα που ζητά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα αναγκαστούν να βάλουν "λουκέτο", είναι, όπως αναφέρει η δήλωση "η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω της επέκτασης του Προγράμματος Επιστρεπτέας Προκαταβολής".

"Ειδικότερα, ζητάμε να επεκταθεί το Πρόγραμμα με Επιστρεπτέες 5 και 6 όπου θα προβλέπεται μεγαλύτερο διαθέσιμο κεφάλαιο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και με το ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί να μην ξεπερνά το 30%. Επίσης, από την στιγμή που δεν έχει αναστραφεί το κλίμα από την στιγμή που ξεκίνησε η εφαρμογή του συγκεκριμένου Προγράμματος, θεωρούμε αναγκαίο στις Επιστρεπτέες 1,2 και 3 -όπου θυμίζουμε ότι είναι επιστρεπτέο όλο το ποσό- να ισχύσει μείωση κατά 50% των χρημάτων που θα κληθούν να επιστρέψουν οι δικαιούχοι", επισημαίνει στη δήλωσή του ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Και συμπληρώνει ότι "από τη στιγμή που επί της ουσίας το λιανεμπόριο θα παραμείνει κλειστό για όλη την εορταστική περίοδο, θεωρούμε απόλυτα λογικό να επανακαθοριστεί το πλαίσιο στήριξης της επιχειρηματικότητας -και κατ' επέκταση και της απασχόλησης. Όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις, οι οποίες δυστυχώς είναι αρνητικές καθώς δεν κατέστη δυνατό να μειωθεί η διασπορά του κορονοϊού. Άρα πολλά δεδομένα πρέπει να επανεξεταστούν και να γίνει ο αναγκαίος επανασχεδιασμός για την αποτελεσματικότερη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους".