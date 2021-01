Life

Πόσο πουλήθηκε το σπίτι του Τζορτζ Μάικλ στο Λονδίνο

Το σπίτι των 7 υπνοδωματίων, χτίστηκε το 1688 και "άλλαξε χέρια" για μια περιουσία!

Ο θαυμαστής του Τζορτζ Μάικλ, Στίβεν Κάμερον, αγόρασε το αρχοντικό του ποπ σούπερ σταρ στο Βόρειο Λονδίνο για περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια (19 εκατομμύρια λίρες) μετά από τετραετή αναζήτηση για ένα νέο σπίτι για να στεγάσει την οικογένειά του, ανέφερε η Daily Mail.

Το σπίτι των 7 υπνοδωματίων, που χτίστηκε αρχικά το 1688, ανακαινίστηκε τη δεκαετία του 1930 και τώρα περιλαμβάνει μια πισίνα στον κήπο. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για τις προδιαγραφές του ακινήτου, λόγω της πώλησης εκτός αγοράς, αν και αρκετές εξωτερικές αξιολογήσεις υπολόγιζαν την αξία του ακινήτου κοντά στα 15,9 εκατομμύρια δολάρια (12 εκατομμύρια λίρες).

Ο Μάικλ, που πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2016, πλήρωσε 7,65 εκατομμύρια λίρες για να αποκτήσει το ακίνητο το 2002. Έζησε εκεί μέχρι τις τελευταίες ημέρες του.

«Είναι μία όμορφη κατοικία, εκπληκτική και ανυπομονώ να ζήσω εκεί. Είμαι επίσης τεράστιος θαυμαστής του Τζορτζ Μάικλ, οπότε το κάνει ακόμα καλύτερο», είπε ο νέος ιδιοκτήτης στην Daily Mail. «Γνωρίζω την περιοχή πολύ καλά και μένω σε αυτό το μέρος του Βόρειου Λονδίνου για αρκετά χρόνια. Είναι ένα όμορφο σπίτι για να ζήσει κανείς και όλη η οικογένεια είναι ευτυχισμένη».

Ενώ δεν είναι σίγουρος για την ημερομηνία μετακόμισης, ο Κάμερον είπε ότι «δεν ξέρουμε πότε θα μετακομίσουμε, αλλά σκοπεύουμε να μείνουμε για πολλά χρόνια σ' αυτό».