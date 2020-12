Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Πρωτοφανής υγειονομική άσκηση η διάθεση του εμβολίου

Προσκλητήριο σε όλα τα κόμματα να συμμετέχουν στην προσπάθεια της εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, απηύθυνε ο υπουργός Υγείας.

«Θα κερδίσουμε όλοι μαζί αυτόν τον πόλεμο γιατί δεν γίνεται να χάσουμε, ανέφερε, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός απευθύνθηκε σε όλα τα κόμματα και τα κάλεσε να συμμετέχουν στην προσπάθεια της εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού, που θα είναι «η απαρχή για τη μερική επιστροφή στην κανονικότητα, και αφορά όλους, και υπερβαίνει τα κόμματα, να συγκλίνουν όλοι σε έναν πιο μετριοπαθή και συναινετικό λόγο.

«Ίσως έτσι να καταλάβουν οι συμπολίτες μας την αξία να εμβολιάζεται κανείς, πως ιστορικά, ανά τους αιώνες, ο εμβολιασμός βοήθησε να εξαλειφθούν σημαντικοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο, και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να ενημερώσουμε όλους τους συμπολίτες μας. Ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, από το Σύνταγμά μας, είναι όμως αδήριτη η ανάγκη να πείσουμε τους πάντες για τον ευεργετικό τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια μερική επιστροφή στην κανονικότητα, και σε κάποιους μήνες να ξαναπάρουμε τη ζωή μας πίσω», είπε ο υπουργός Υγείας.

Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στην πρωτοφανή υγειονομική άσκηση του εμβολιασμού και την προετοιμασία του μηχανισμού για αυτό το πολυσύνθετο, δύσκολο και απαιτητικό έργο.

«Ο εμβολιασμός για την Covid-19 θα είναι μια πρωτοφανής υγειονομική άσκηση, με πρωτόγνωρες δυσκολίες στην εφαρμογή της. Όπως ήδη βλέπουμε από τις χώρες που έχει ξεκινήσει η διαδικασία, είναι ένα πολυσύνθετο, δύσκολο και πολύ απαιτητικό έργο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Απαιτεί εξαιρετικά λεπτομερή σχεδιασμό, εκατοντάδες επιμέρους παραμέτρους που πρέπει να προβλεφθούν, μεγάλη ακρίβεια στην επιχειρησιακή του εκτέλεση. Πάνω απ όλα όμως, τη στήριξη και τη συστράτευση όλων των θεσμικών παραγόντων, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν εμπλοκή», είπε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνεται συνεχώς και μετέχει στις σημαντικές συσκέψεις, ενώ το υπουργείο Υγείας μαζί με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχουν συντονιστεί και συνεργάζονται στενά, σε καθημερινή βάση.

«Δεκάδες στελέχη και συνεργάτες εργάζονται πυρετωδώς, σχεδιάζοντας βήμα προς βήμα την τεράστια αυτή επιχείρηση. Ως υπουργός Υγείας δεσμεύομαι και διαβεβαιώνω το Σώμα αλλά και τους Έλληνες πολίτες ότι θα έχουν πλήρη ενημέρωση με διαφάνεια και αμεσότητα. Ότι όλο το επιχειρησιακό σχέδιο διέπεται από τις αρχές της αποτελεσματικής αλλά απόλυτα διαυγούς διαδικασίας. Ότι σε όλα τα στάδια της εθνικής αυτής προσπάθειας, για τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν ακόμη και μεμονωμένα, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση και άμεση αντιμετώπιση. Ότι σε μια κοινή προσπάθεια, με εθνικό πρόσημο μπροστά, στο τέλος θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω, είπε ο υπουργός Υγείας.

Αναφερόμενος στα θέματα του ΕΣΥ, ο υπουργός είπε ότι θα μπορούσε να απαντήσει σημείο προς σημείο στο τι παρέλαβε η κυβέρνηση της ΝΔ και που βρίσκεται σήμερα.

«Όμως δεν θα επιλέξω αυτόν τον δρόμο. Δεν είναι σήμερα η στιγμή γι΄αυτές τις αντιπαραθέσεις. Τώρα είναι ώρα μάχης. Είναι η ώρα που, σεβόμενοι τις απώλειες συνανθρώπων μας και την προσπάθεια όλης της υγειονομικής κοινότητας να αντιμετωπίσει έναν θανατηφόρο και αόρατο εχθρό, πρέπει να ενωθούμε για να κερδίσουμε την τελική μάχη αυτού του πολέμου. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας. Θα ενημερώνουμε συστηματικά το Κοινοβούλιο και την κοινωνία, όπως άλλωστε έχουμε κάνει όλη αυτήν την περίοδο», είπε επίσης ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε:

«Θα επισημαίνουμε τυχόν προβλήματα ή αστοχίες που πιθανόν να υπάρξουν σε μια πρωτόγνωρη για όλο τον κόσμο εκστρατεία εμβολιασμού. Θα είμαστε έτοιμοι να δίνουμε άμεσα λύσεις ότι και να προκύψει».

Σε αυτόν τον πρωτόγνωρο αγώνα, υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας,«όλα τα κόμματα έχουν τον δικό τους ρόλο και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνάδελφοι θα συναισθανθούν το μέγεθος της ευθύνης και θα επιτελέσουν το καθήκον τους. Θα κερδίσουμε όλοι μαζί αυτόν τον πόλεμο γιατί δεν γίνεται να χάσουμε. Μετά μπορούμε να επιστρέψουμε στις όποιες διαφορές μας και στην όποια αντιπαράθεση. Τώρα όμως σας καλώ να στρατευθούμε όλοι στην εθνική μάχη για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι νικητές".