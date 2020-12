Life

Grammy: υποψήφια η 8χρονη κόρη της Μπιγιονσέ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μπλου Άιβι, που έχει ιδιαίτερη σχέση με την μητέρα της, έχει ήδη μια "λαμπρή καριέρα".

Αν και είναι μόλις 8 χρόνων έχει ήδη μία λαμπρή καριέρα και τώρα έρχεται ακόμα μία διάκριση να προστεθεί στο βιογραφικό της. Πρόκειται για την Μπλου Άιβι, την κόρη της Μπιγιονσέ, που αν και καθυστερημένα το όνομά της συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τις υποψηφιότητες των βραβείων Grammy.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα και η μικρή Μπλου Άιβι δεν ήταν στη λίστα των καλλιτεχνών παρότι το Brown Skin Girl της μητέρας της είναι υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερο Βιντεοκλίπ. Τώρα όμως η αδικία ήρθε να αποκατασταθεί, καθώς η ιστοσελίδα των βραβείων Grammy ανανεώθηκε και πλέον περιλαμβάνει και το όνομα της 8χρονης, καθώς όχι μόνο εμφανίζεται και τραγουδάει στο βινετοκλίπ αλλά έχει συμμετάσχει και στη σύνθεση του τραγουδιού.

Μιλώντας στο τεύχος Δεκεμβρίου της βρετανικής Vogue η Μπιγιονσέ, αποκάλυψε ότι αυτή και η κόρη της έχουν μια ιδιαίτερη σχέση όταν πρόκειται για τον εορτασμό των επιτευγμάτων του άλλου.

«Όταν της λέω ότι είμαι περήφανη για αυτήν, μου λέει ότι είναι περήφανη για μένα και ότι κάνω καλή δουλειά. Είναι πολύ γλυκιά» είπε η τραγουδίστρια. «Λιώνει την καρδιά μου. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος να διδάξω [τα παιδιά μου] είναι να είμαι το παράδειγμα», πρόσθεσε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη υποψηφιότητα για την Μπλου Άιβι η οποία το 2019 είχε κερδίσει για τη σύνθεση του ίδιου τραγουδιού το Ashford & Simpson Songwriter's Award μαζί με τους SAINt JHN, WizKid και την μητέρα της και το βραβείο για το καλύτερο ντουέτο ή συνεργασία στα NAACP Awards και τα BET Her Awards, πάλι για το Brown Skin Girl.

Η απονομή των βραβείων Grammy θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2021.