Τεχνολογία - Επιστήμη

Google: Εκτός λειτουργίας YouTube και Gmail

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες με το YouTube. Προβλήματα υπάρχουν και με άλλες εφαρμογές της Google.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο με υπηρεσίες της Alphabet Inc.

YouTube, Gmail και Google Drive έπεσαν για αρκετή ώρα και πλέον το πρόβλημα φαίνεται πως αποκαθίσταται σταδιακά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρήστες και στην Ελλάδα μπορούν πλέον και να μπουν στο YouTube και να δουν τους λογαριασμούς τους στο Gmail.

Η πλατφόρμα των βίντεο δεν φόρτωνε το μεσημέρι της Δευτέρας γύρω στις 14:00 και έβγαζε το μήνυμα «Something went wrong...».

Σύμφωνα με το website DownDetector, περισσότεροι από 12.000 χρήστες του YouTube επηρεάστηκαν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ινδία.

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς συναντάτε προβλήματα με την πρόσβαση στο YouTube αυτήν την στιγμή - η ομάδα μας το γνωρίζει και το φροντίζει. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε περισσότερα νέα», έγραψε στο Twitter η εταιρεία.