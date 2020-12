Life

Η Cardi B παρέλαβε το βραβείο “Γυναίκα της Χρονιάς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε απο τα χέρια ποιας γυναίκας παρέλαβε την τιμητική διάκριση.

Το 2020, εκτός από τις επιτυχίες της στα charts, η Cardi B υπήρξε ειλικρινής φωνή για την κοινωνική δικαιοσύνη και πρωτοπόρος στον πολιτικό ακτιβισμό.

Ο ισχυρός συνδυασμός συνέτεινε στην απονομή στη ράπερ του τίτλου «Γυναίκα της Χρονιάς» στην εκδήλωση του Billboard Women in Music.

Το βραβείο της απένειμε η Ταμίκα Πάλμερ, μητέρα της Μπριόνα Τέιλορ.

Η Μπριόνα Τέιλορ δολοφονήθηκε στο σπίτι της κατά τη διάρκεια αστυνομικής εφόδου στις 13 Μαρτίου. Ο θάνατός της, μαζί με την τραγική δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο, ήταν ένας από τους καταλύτες των διαδηλώσεων του κινήματος Black Lives Matter, οι οποίες εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο το καλοκαίρι.

Τον Αύγουστο, η Cardi B κάλεσε περισσότερους άνδρες συναδέλφους της να μιλήσουν για τον θάνατο της Τέιλορ. «Φαίνεται ότι άκουγε τη μουσική σας» είπε. «Φαίνεται ότι ήταν θαυμάστριά σας. Θα πρέπει να την υποστηρίξουμε» τόνισε.

Ανακοινώνοντας τη βράβευση της Cardi B μέσω βίντεο η Ταμίκα Πάλμερ εξήρε τη ράπερ ως μία από τις πιο ειλικρινείς φωνές υπεράσπισης της Μπριόνα τους τελευταίους μήνες, προσθέτοντας:

«Η Cardi έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της για να διαδώσει την αλήθεια για το τι συνέβη στη Μπριόνα και να επιβεβαιώσει εκ νέου ότι οι ζωές των μαύρων γυναικών μετρούν. Ο αντίκτυπος της Cardi B φτάνει πέρα από τη μουσική. Γι' αυτό είμαι τόσο περήφανη και είναι τιμή μου που απονέμω το βραβείο Γυναίκα της Χρονιάς του Billboard στη Miss Cardi B».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο η ράπερ είπε πώς η απόδοσή στη μουσική επηρεάστηκε εφέτος από τη συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού, προσθέτοντας ότι είναι «ευγνώμων που το τραγούδι που κυκλοφόρησε φέτος, το WAP με τη Megan The Stallion, κατέρριψε τόσα πολλά ρεκόρ (και πυροδότησε) συζήτηση που δεν σκέφτηκε ποτέ ότι θα πάρει τέτοια μεγάλη διάσταση». «Εκνεύρισε ένα σωρό Ρεπουμπλικάνους χωρίς λόγο» είπε.

«Θέλω να πω σε όλα τα κορίτσια εκεί έξω, όταν μπήκα στη μουσική βιομηχανία, δεν ήξερα αν θα με δέχονταν οι άνθρωποι. Κατά την πάροδο των χρόνων, προχώρησα επειδή ήθελα να προχωρήσω. Θέλω να είμαι όσο καλύτερη μπορώ σε ο,τιδήποτε κάνω. Η ζωή είναι για να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα, αλλά για να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα, μην νομίζετε ότι θα έρθει και θα πέσει από τον ουρανό στην αγκαλιά σας. Στην πραγματικότητα πρέπει να εργαστείτε. Πρέπει να είστε φιλόδοξες. Πρέπει να γίνετε υπέροχες σε αυτό που κάνετε. Πρέπει να είστε σε θέση να δέχεστε κριτική» είπε.

«Υπάρχει ελπίδα» τόνισε η Cardi B. «Υπάρχει ελπίδα για τα όνειρά σας».