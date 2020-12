Life

Πωλείται σπίτι με τοιχογραφία του Banksy

Το ακίνητο κοσμεί ένα απο τα τελευταία έργα του καλλιτέχνη.

Οι ιδιοκτήτες ενός σπιτιού στην Αγγλία που τώρα φιλοξενεί το τελευταίο έργο τέχνης του Banksy το έχουν βάλει προς πώληση.

Το νέο έργο τέχνης του Banksy -με τίτλο «Aachoo!!»- εμφανίζει μια γυναίκα που φτερνίζεται και της φεύγει η οδοντοστοιχία από το στόμα της. Το έργο έκανε ντεμπούτο νωρίς την Πέμπτη σε ένα γωνιακό σπίτι στο Μπρίστολ.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης δημοσίευσε μια φωτογραφία της τοιχογραφίας στη σελίδα του στο Instagram την ίδια μέρα, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο δημιουργός του έργου.

Αναφορές αργότερα κυκλοφόρησαν ότι οι ιδιοκτήτες του σπιτιού καθυστέρησαν την πώλησή του, αλλά ο γιος της ιδιοκτήτριας, Νικ Μάκιν, λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια.

Ο Μάκιν είπε στο BBC ότι η μητέρα του καθυστέρησε να πωλήσει το σπίτι για δύο ημέρες, αλλά αυτή προχωράει κανονικά.

«Έχει αυξηθεί η αξία του και έπρεπε να αφιερώσει λίγο χρόνο για να το σκεφτεί, αλλά η απόφασή της να το πωλήσει δεν έχει αλλάξει» είπε.

Ο Μάκιν είπε ακόμα ότι επάνω στον τοίχο που φιλοξενεί το έργο έχει τοποθετηθεί μία διαφάνεια για να το προστατεύει καθώς επίσης έχει εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού.

Οι τοιχογραφίες του Banksy πωλούνται για περισσότερα από 100.000 δολάρια.