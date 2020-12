Αθλητικά

Ολυμπιακός: η αντίπαλος του για τους “32” του Europa League

Ένα από τα μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο δρόμο των πρωταθλητών. Δείτε όλα τα ζευγάρια που βγήκαν από την κληρωτίδα.

Την Αϊντχόφεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη φάση των «32» του Europa League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (14/12) στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι Πειραιώτες θα δώσουν την πρώτη αναμέτρηση με την ολλανδική ομάδα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 18 Φεβρουαρίου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας μια εβδομάδα αργότερα, στις 25/2.

Τα ζευγάρια της φάσης των «32» του Europa League:

Βολφσμπέργκερ (Αυστρία)-Τότεναμ (Αγγλία)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Μπριζ (Βέλγιο)

Σοσιεδάδ (Ισπανία)-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μίλαν (Ιταλία)

Αντβέρπ (Βέλγιο)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Λέστερ (Αγγλία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)-Ρόμα (Ιταλία)

Κράσνονταρ (Ρωσία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Μόλντε (Νορβηγία)-Χοφενχάιμ (Γερμανία)

Γρανάδα (Ισπανία)-Νάπολι (Ιταλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Σαχτάρ Ντονέτσκ (Ουκρανία)

Λιλ (Γαλλία)-Αγιαξ (Ολλανδία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 18 Φεβρουαρίου 2021 και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (25/2).