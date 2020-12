Αθλητικά

Champions League: η κλήρωση για τη φάση των “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν θα κοντραριστούν στο πιο αμφίρροπο ζευγάρι που προέκυψε από την κλήρωση.

Η έκφραση «πρόωρος τελικός» είναι κοινότυπη και χρησιμοποιείται κατά κόρον, ωστόσο βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στα «κέφια» που είχε η κληρωτίδα της UEFA για τους «16» του Champions League και συγκεκριμένα για το «ζευγάρι» Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν.

Ασφαλώς και στην παρούσα φάση, δεν μπορεί να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να προκύψουν αξιόπιστες προβλέψεις, δεδομένου ότι ο πρώτος αγώνας, που θα φιλοξενηθεί στην Βαρκελώνη, θα διεξαχθεί σε δύο μήνες από σήμερα. Παρ΄ όλα αυτά, δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι θα αναμετρηθούν δύο από τους πιο εύρωστους οικονομικά συλλόγους του πλανήτη, αλλά και δύο από τις καλύτερες ομάδες της υφηλίου.

Κεντρικό πρόσωπο θα είναι ο Λιονέλ Μέσι, για τον οποίο η σχετική φημολογία αναφέρει πως δεν αποκλείεται να μεταγραφεί το προσεχές καλοκαίρι στην Παρί Σεν Ζερμέν, έτσι ώστε να δημιουργήσει μία απίστευτη τριπλέτα με τους Νεϊμάρ και Κιλιάν Μπαπέ. Μία αντίστροφη ανάγνωση, που συντηρείται από ανάλογη φημολογία, θα μπορούσε να οδηγήσει στην προοπτική, ο «ψύλλος» και ο Βραζιλιάνος αστέρας να συνυπάρξουν στην Βαρκελώνη, δεδομένης της προσφάτως εκπεφρασμένης επιθυμίας του Νεϊμάρ να παίξει στο πλευρό του Μέσι.

Σε κάθε περίπτωση, οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο συναρπαστικές αναμετρήσεις, ανάμεσα σε δύο ομάδες, οι οποίες -όπως και ο πλανήτης στο σύνολο του- έχουν επηρεασθεί σημαντικά, εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, από την πανδημία του κορονοϊού.

Η κάτοχος του τροπαίου, Μπάγερν Μονάχου, είναι το λογικό φαβορί για μία θέση στα προημιτελικά, καθώς θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας την Λάτσιο, που δεν δείχνει ικανή να σταματήσει την παρέα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ιδιαίτερα αμφίρροπες αναμένονται οι αναμετρήσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Τσέλσι, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» και οι Λονδρέζοι εκμεταλλεύονται άριστα την αστάθεια των... παραδοσιακών διεκδικητών του τίτλου σε Ισπανία και Αγγλία τα τελευταία χρόνια, παραμένοντας, προς το παρόν τουλάχιστον, σε θέση... συνδιεκδικητή στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έχει «κτίσει» μία ομάδα με εξαιρετική αμυντική λειτουργία, την ώρα που ο Φρανκ Λάμπαρντ στηρίζει την εφετινή εντυπωσιακή πορεία της Τσέλσι, στην εκπληκτική και με πολλές επιλογές επιθετική δεινότητα των «μπλε».

Παράλληλα, η Μάντσεστερ Σίτι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να ξεπεράσουν το εμπόδιο τη Γκλάντμπαχ και της Αταλάντα, αντίστοιχα, εκμεταλλευόμενες το πλεονέκτημα έδρας που προέκυψε από την κληρωτίδα.

Η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ δεν θα έχει εύκολο έργο με αντίπαλο την Λειψία του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ενώ «ανοικτά» σε κάθε αποτέλεσμα θεωρούνται τα ματς της Σεβίλης με την Ντόρτμουντ.

Τέλος, η Πόρτο, που είναι η μοναδική ομάδα εκτός των κορυφαίων πέντε πρωταθλημάτων, που προκρίθηκε στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα πρέπει να υπερβάλει εαυτόν για να καταστεί ανταγωνιστική απέναντι στην Γιουβέντους του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Πάουλο Ντιμπάλα, με την «γηραιά κυρία» να έχει τον τίτλο του φαβορί για μία θέση στην προημιτελική φάση.

Το πρόγραμμα στην «φάση των 16» έχει ως εξής:

Γκλάντμπαχ (Γερμανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Λάτσιο (Ιταλία)-Μπάγερν (Γερμανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Τσέλσι (Αγγλία)

Λειψία (Γερμανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)-Γιουβέντους (Ιταλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Σεβίλη (Ισπανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Αταλάντα (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Tα πρώτα ματς της φάσης των «16» (στις έδρες των ομάδων που ήταν δεύτερες στους ομίλους τους) θα διεξαχθούν 16, 17, 23 και 24 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς 9, 10, 16 και 17 Μαρτίου 2021.

Προημιτελικά: Η κλήρωση θα γίνει στις 19 Μαρτίου. Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν 6 και 7 Απριλίου, οι ρεβάνς 13 και 14 του ίδιου μήνα.

Ημιτελικά: Η κλήρωση θα γίνει στις 19 Μαρτίου. Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν 27 και 28 Απριλίου, οι ρεβάνς 4 και 5 Μαΐου.

Ο τελικός της διοργάνωσης θα γίνει στις 29 Μαΐου 2021 στην Κωνσταντινούπολη και στο «Ataturk Olympic Stadium», που ήταν προγραμματισμένο να φιλοξενήσει τον τελικό της σεζόν 2019/20.