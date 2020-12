Πολιτισμός

“Mitsu”: τι σημαίνει το δημοφιλέστερο ιδεόγραμμα στην Ιαπωνία

Με απευθείας συνδέσεις, τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μετέδωσαν την επίσημη ανακοίνωση. Ποιος το σχεδίασε.

“Mitsu”, το ιδεόγραμμα που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για να προτρέψει τους ανθρώπους να αποφεύγουν τον συνωστισμό εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού ψηφίστηκε σήμερα ως λέξη της χρονιάς για το 2020.

Η έκφραση αυτή βρέθηκε στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 14% των συνολικά 208.000 ψήφων από όλη τη χώρα στον διαγωνισμό που διοργανώνεται κάθε χρονιά από ένα ίδρυμα προώθησης των ιδεογραμμάτων, τα οποία προέρχονται από την Κίνα και χρησιμοποιούνται και στην Ιαπωνία.

Αν και αυτή την περίοδο παρατηρείται μια ανησυχητική άνοδος των κρουσμάτων της covid-19, η Ιαπωνία μέχρι πρότινος είχε καταφέρει να αποφύγει τη μεγάλη έξαρση της επιδημίας, όπως και το lockdown.

Αντ’ αυτού οι κάτοικοι της χώρας καλούνταν να αποφεύγουν τον συνωστισμό, μια αρχή κοινωνικής αποστασιοποίησης η οποία περιγράφεται από το ιδεόγραμμα “mitsu”.

Η έκφραση αυτή έγινε δημοφιλής από τα τέλη Μαρτίου χάρη στην κυβερνήτρια του Τόκιο Γιουρίκο Κόικε και πλέον έχει γίνει viral, δίνοντας έμπνευση για τη δημιουργία κόμιξ μάνγκα, μουσικής ακόμη και ενός βιντεοπαιχνιδιού.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα τηλεοπτικά δίκτυα της Ιαπωνίας μετέδωσαν απευθείας την ανακοίνωση του πιο δημοφιλούς ιδεογράμματος του έτους, την οποία ζωγράφισε ένας μοναχός του ναού Κιγιομίζου στο Κιότο.

Τα περισσότερα άλλα ιδεογράμματα που βρέθηκαν στον κατάλογο με τα πιο δημοφιλή για το 2020 αφορούσαν επίσης εκφράσεις που σχετίζονταν με την πανδημία.