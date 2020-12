Life

Η Ντέιζι Ρίντλεϊ θα υποδυθεί την Γερτρούδη Έντερλε

Η πρωταγωνίστρια θα ειναι το κυρίαρχο πρόσωπο στην μεταφορά του άθλου της σπουδαίας γυναίκας στην μεγάλη οθόνη.

Η Ντέιζι Ρίντλεϊ πρόκειται να υποδυθεί τη Γερτρούδη Έντερλε σε επερχόμενη ταινία με τίτλο «Young Woman and the Sea».

Η ηθοποιός, που ενσάρκωσε τη Ρέι στην τριλογία Star Wars Skywalker θα είναι, σύμφωνα με το Deadline, η πρωταγωνίστρια στην ταινία του Disney + που αφηγείται την ιστορία της πρώτης γυναίκας που κολύμπησε ποτέ στη Μάγχη.

Ο Γιοακίμ Ρόνινγκ θα σκηνοθετήσει την ταινία με βάση το σενάριο του Τζεφ Νέιθανσον. Το φιλμ θα αφηγείται τη ζωή και τα επιτεύγματα της Γερτρούδη Έντερλε, η οποία ήταν Αμερικανίδα ολυμπιονίκης της κολύμβησης και διέσχισε κολυμπώντας τη Μάγχη (απόσταση 21 μιλίων) στις 6 Αυγούστου 1926, σε 14 ώρες και 31 λεπτά.

Η Έντερλε ήταν ανταγωνιστική κολυμβήτρια, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924 και αποφάσισε να προσπαθήσει να κολυμπήσει στο κανάλι, αφού διένυσε 22 μίλια από το Battery Park στη Νέα Υόρκη στο Sandy Hook του Νιου Τζέρσεϊ. Το ρεκόρ που κατέρριψε διατηρήθηκε για 81 χρόνια.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί το καστ που θα πλαισιώσει την Ντέιζι Ρίντλεϊ, ούτε έχει επιβεβαιωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας.