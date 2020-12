Αθλητικά

Άρης – ΠΑΟΚ: εισαγγελική παρέμβαση μετά την καταγγελία Καραπαπά για απόπειρα δωροδοκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δρόμο της Δικαιοσύνης θα πάρει η καταγγελία του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η κόντρα Καραπαπά – Γκαγκάτση και η παρέμβαση του εισαγγελέα.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η καταγγελία του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, περί απόπειρας δωροδοκίας του τερματοφύλακα του Άρη, Μάριου Σιαμπάνη, πριν από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Με βάση δημοσιεύματα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, παρήγγειλε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, την οποία καλείται να φέρει εις πέρας η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης, θα κληθούν να καταθέσουν ενόρκως ο καταγγέλλων αντιπρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, ο γκολκίπερ του Άρη, όπως επίσης ο συμπαίκτης του, Γιώργος Δεληζήσης, ο οποίος σε δηλώσεις του φέρεται να επιβεβαίωσε τα περί απόπειρας καταγγελίας.

Η έρευνα τελεί υπό την επίβλεψη της αρμόδιας για θέματα αθλητισμού εισαγγελέως Θεσσαλονίκης, ενώ τα αδικήματα που ερευνάται εάν στοιχειοθετούνται είναι αυτά της απόπειρας δωροδοκίας, της απόπειρας παράνομης βίας και της απόπειρας χειραγώγησης ποδοσφαιρικού αγώνα.

Υπενθυμίζεται πως στο περιθώριο του χθεσινού αγώνα Άρης-ΠΑΟΚ ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, κατήγγειλε με αναρτήσεις του απόπειρα δωροδοκίας ποδοσφαιριστών του Άρη, απαντώντας στον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος με την σειρά του απείλησε με προσφυγή στην Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω.