Πολιτική

Τσίπρας: το click away είναι εμπαιγμός εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων

«Η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο κι αυτό οδήγησε σε μια αναγκαστική παράταση του lockdown», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Να ανοίξει η συζήτηση για τη ρύθμιση και την απομείωση του ιδιωτικού χρέους σε δημόσιο και τράπεζες, που δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση της πανδημίας, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διαδικτυακή συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΕΒΕΑ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη στήριξης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, σε αντίθεση με όσα προβλέπει το σχέδιο Πισσαρίδη, και κατέθεσε τρεις προτάσεις, ώστε να μπορέσουν «να αποφευχθούν τα αθρόα λουκέτα το επόμενο διάστημα».

«Η κατάσταση της πανδημίας παραμένει εξαιρετικά άσχημη», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά την αρχική παρέμβασή του και προσέθεσε, «Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο κι αυτό οδήγησε σε μια αναγκαστική παράταση του lockdown και για την περίοδο των γιορτών. Πράγμα το οποίο θα είναι, όχι απλά αρνητικό, αλλά ενδεχομένως και καταστροφικό για μια πολύ μεγάλη μερίδα επαγγελματιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ως γνωστόν περιμένει την περίοδο των εορτών, που γίνεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου -έως και 30%- αυτών των επιχειρήσεων».

Αναφερόμενος στα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης είπε: «Η λύση του click away αποτελεί στην πραγματικότητα έναν εμπαιγμό εις βάρος της συντριπτικής πλειονότητας των επιχειρήσεων, διότι δεν έχουν τις υποδομές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη διαδικασία. Επί της ουσίας είναι σαν να κλείνει η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά το μάτι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις».

Υπογράμμισε δε, πως εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ρευστότητα στις επιχειρήσεις «το επόμενο διάστημα κινδυνεύουν με λουκέτα χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα» και παρέθεσε τρεις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία:

• να δοθεί ακέραιο το Δώρο των Χριστουγέννων στους εργαζόμενους από την πλευρά του κράτους

• να αλλάξει η κυβέρνηση τη στάση της στην επιστρεπτέα ενίσχυση και να τη μετατρέψει σε μη επιστρεπτέα

• να ανοίξει η συζήτηση σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος.

Για το θέμα της έκρηξης του ιδιωτικού χρέους μέσα στην κρίση της πανδημίας, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνεί με την άποψη που περιγράφεται στο σχέδιο Πισσαρίδη ότι ένα μεγάλο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι «ζόμπι» και πρέπει να καούν. «...Τούτη την ώρα έχει δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση της πανδημίας. Είναι σημαντικό να ανοίξει η συζήτηση για ένα νέο new deal για την ανάγκη απομείωσης αυτού του χρέους, αλλιώς δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».

Αφού θύμισε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε συνθήκες αυστηρής οικονομικής επιτήρησης, άνοιξε «αυτή την προοπτική με την ρύθμιση των υποχρεώσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, με τις 120 δόσεις» προσέθεσε: «Θεωρώ ότι είναι ώρα τώρα να αναζητηθούν πιο ριζοσπαστικές λύσεις, όχι για τα χρέη μόνο στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και εν γένει για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί την περίοδο της πανδημίας, για τα χρέη προς το δημόσιο, αλλά και συνολικότερα και προς τις τράπεζες, διότι αυτό θα ήταν μια προοπτική ανάσας και ζωής, αν μας ενδιαφέρει να διατηρηθούν όρθιες οι επιχειρήσεις και δεν αδιαφορούμε στην προοπτική δεκάδων χιλιάδων, ίσως και εκατοντάδων χιλιάδων λουκέτων, στη χρονιά που έρχεται το 2021. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, ο εκτρωματικός πτωχευτικός νόμος που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το νέο έτος, θα αποτελέσει την οριστική ταφόπλακα, τόσο για την συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όσο όμως και για τους εργαζόμενους».