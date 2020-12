Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Έρευνα: αρκεί ο εμβολιασμός του 40% του πληθυσμού;

Τι αναφέρουν επιστήμονες για τα αποτελέσματα σε ότι αφορά τα νέα κρούσματα και τους θανάτους.

Τα πολυαναμενόμενα εμβόλια κατά της Covid-19 ελπίζεται ότι θα μειώσουν δραστικά τα νέα κρούσματα, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τους θανάτους, αρκεί αρκετοί άνθρωποι να εμβολιασθούν. Πόσοι ακριβώς είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και πιθανώς θα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σύμφωνα πάντως με εκτιμήσεις επιστημόνων στις ΗΠΑ, οι οποίοι ανέπτυξαν ένα σχετικό μοντέλο, ακόμη και ένα 20% έως 40% εμβολιασμένου πληθυσμού θα κάνει τη διαφορά, προστατεύοντας άμεσα όσους εμβολιασθούν και έμμεσα όσους δεν το κάνουν.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια Μίγκαν Φιτζπάτρικ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, που έκαναν τη σχετική ιατρική προδημοσίευση στο medRxiv (δεν έχει υπάρξει ακόμη κανονική δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό), εκτιμούν ότι εν εμβολιαστεί το 40% του πληθυσμού, τόσο οι εισαγωγές στα νοσοκομεία όσο και ειδικότερα στις μονάδες εντατικής θεραπείας θα μειωθούν κατά τουλάχιστον 85%, ενώ οι θάνατοι κατά 88%, σε σχέση με την περίπτωση που δεν είχαν γίνει καθόλου εμβολιασμοί.

Οι ερευνητές επισήμαναν ότι αυτό δεν σημαίνει πως μετά τον εμβολιασμό του 40% του πληθυσμού, οι προφυλάξεις θα πάνε…περίπατο. Εκτιμούν ότι, με δεδομένο πόσο εύκολα εξαπλώνεται ο κορονοϊός, πιθανώς περίπου τα τρία τέταρτα του πληθυσμού (75%) -ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό- θα χρειασθεί να εμβολιασθούν, προτού οι αρμόδιες αρχές μπορέσουν με ασφάλεια να άρουν πλήρως τους περιορισμούς.

Συνεπώς, κατά την δρα Φιτζπάτρικ, το θέμα είναι να πεισθούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι να άρουν τις οποίες επιφυλάξεις και φοβίες τους και να εμβολιασθούν. Όπως είπε, η μεγάλη αποτελεσματικότητα των εμβολίων της Pfizer/BioNTech και της Moderna (πάνω από 94% και για τα δύο) μπορεί πραγματικά να έχει τεράστια θετική επίπτωση.

Το μοντέλο βασίζεται στο ότι ο εμβολιασμός σε δύο δόσεις θα ξεκινήσει με το υγειονομικό προσωπικό, τους έχοντες υποκείμενα νοσήματα και τους άνω των 65 ετών, θα ακολουθήσουν οι κάτω των 65 ετών και δεν θα γίνουν εμβόλια στους κάτω των 18 ετών (δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία για παιδιά και εφήβους από τις δοκιμές). Επίσης εκτιμάται ότι όταν αρχίσουν οι εμβολιασμοί, σχεδόν το 10% του πληθυσμού θα έχει αποκτήσει φυσική ανοσία στον κορονοϊό λόγω προηγούμενης έκθεσης σε αυτόν.

Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις, εκτιμάται ότι ο εμβολιασμός του 40% του πληθυσμού των ΗΠΑ θα μειώσει κατά 83% έως 90% τα κρούσματα στους άνω των 65 ετών, αλλά και κατά 50% στους κάτω των 20 ετών, παρόλο που δεν θα γίνουν εμβολιασμοί σε ανηλίκους. Με άλλα λόγια, οι ηλικιωμένοι θα προστατευθούν άμεσα και οι νέοι έμμεσα, καθώς θα αυξάνεται η εμβολιαστική ανοσία στην ευρύτερη κοινότητα.

Όμως ακόμη και ένα ποσοστό 20% του πληθυσμού εμβολιασμένο, το μοντέλο προβλέπει αισθητή μείωση στις νοσηλείες κατά 60%, στις εισαγωγές σε ΜΕΘ κατά 62% και στους θανάτους κατά 64%. Δηλαδή, κατά τους ερευνητές, καθώς θα προχωρούν οι εμβολιασμοί, πιθανότατα δεν θα αργήσει να φανεί ο θετικός αντίκτυπος στα νοσοκομεία. Κατά πόσο αυτή η εκτίμηση είναι υπεραισιόδοξη, μένει να φανεί στην πράξη.Οι ερευνητές επεσήμαναν, σύμφωνα με το Live Science, ότι τα εμβόλια πρέπει να συνδυάζονται με συνέχιση των προφυλάξεων, όπως χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων από τους άλλους, καθώς θα είναι πρόωρο να επικρατήσει κλίμα ανεμελιάς, προτού εμβολιασθεί η πλειονότητα του πληθυσμού. Εκτιμούν ότι θα χρειασθεί κοινωνική αποστασιοποίηση και μάσκα για αρκετούς μήνες ακόμη μετά την έναρξη των εμβολιασμών, ενώ θεωρούν ότι οι χώροι υπερμετάδοσης, όπου συνωστίζεται μαζικά πολύς κόσμος και με στενή επαφή, θα πρέπει να ανοίξουν επιφυλακτικά και αφού τα ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού είναι σχετικά υψηλά.