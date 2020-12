Οικονομία

Πως θα λειτουργούν τα κέντρα περιποίησης νυχιών

Αναλυτικά οι ΚΑΔ και τα μέτρα για την επαναλειτουργία των καταστημάτων μανικιούρ-πεντικιούρ

Τα μέτρα, με τα οποία θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα μανικιούρ- πεντικιούρ, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης κaι Επενδύσεων. Το ωράριο λειτουργίας τους θα είναι ίδιο με αυτό των κομμωτηρίων, δηλαδή 7 το πρωί με 9 το βράδυ.

Οι υπηρεσίες που ανοίγουν:

Υπηρεσίες μανικιούρ πεντικιούρ με ΚΑΔ: 96.02.13.04

Υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών με ΚΑΔ: 96.02.13.05

Αναλυτικά τα μέτρα:

Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος

θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.

Ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου plexiglass.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

Υποχρεωτική χρήση γαντιών μιας χρήσης από το προσωπικό εργασίας.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 9 μ.μ

Προαιρετική λειτουργία τις Κυριακές, 20 και 27 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το ως άνω ωράριο.

Τετραγωνικά μέτρα εμβαδού κυρίως χώρου

Εως 100 τ.μ.: τέσσερα άτομα

Άνω των 100 τ.μ. : συν ενα άτομο ανά 15 τ.μ.