Κοινωνία

Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά στην Γκράβα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην δημοσιότητα δόθηκαν απο την Αστυνομία φωτογραφίες των συλληφθέντων και τα στοιχεία ταυτότητας τους.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία 19 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που χρησιμοποιώντας ως βάση το Άλσος Φιλαδέλφειας και σχολικό συγκρότημα στο Γαλάτσι, διακινούσαν ναρκωτικά στις περιοχές αυτές και στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:

Και τους η συλληφθέντες: