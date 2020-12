Κοινωνία

Φυλακές Γρεβενών: Άγρια συμπλοκή με “πρωταγωνιστή” τον νεαρό που βίασε την Μυρτώ

Ο Πακιστανός βιαστής της άτυχης κοπέλας, το καλοκαίρι του 2012 στην Πάρο.

Αλβανός κρατούμενος των φυλακών Γρεβενών παραμένει για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από την άγρια συμπλοκή της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με το bloko.gr, ο νεαρός από το Πακιστάν, ο οποίος το καλοκαίρι του 2012 είχε βιάσει και χτυπήσει άσχημα την τότε 15χρονη Μυρτώ στην Πάρο, μαζί με άλλους τρεις συμπατριώτες του, εισέβαλαν σε κελί Αλβανών κρατουμένων και τους χτύπησαν άσχημα με τηγάνια.

ΠΗΓΗ: bloko.gr