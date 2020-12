Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: ασφαλή τα εμβόλια και για την τρίτη ηλικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαβεβαιώσεις για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων απο την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας. "Καμπανάκι" για τα ρεβεγιόν.

Διευκρινίσεις για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έδωσε η Βάνα Παπαευαγγέλου κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης στο υπουργείο Υγείας, ενώ τόνισε πόσο σημαντικό είναι να τηρούμε τα μέτρα και τις αποστάσεις όταν μαζευτούμε σε κάποιο σπίτι κατά τις γιορτινές μέρες.

Η καθηγήτρια ανέφερε πως «στη χώρα μας ελπίζουμε πως ο εμβολιασμός θα αρχίσει στις αρχές του επόμενου έτους».

«Ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων έχουν προτεραιότητα καθώς ο πιο ισχυρός παράγοντας κινδύνου από τον κοροναϊό είναι η ηλικία», τόνισε η κα. Παπαευαγγέλου προσθέτοντας πως περίπου το 50% όσων έχουν κάνει το εμβόλιο ήταν πάνω από 55 ετών, ενώ οι περισσότεροι είχαν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα.

«Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer ήταν 95%. Το εμβόλιο ήταν εξίσου προστατευτικό και για τα άτομα που είχαν υποκείμενα νοσήματα», πρόσθεσε.

Ως προς τις εγκύους και τα παιδιά σημείωσε ότι σε 12 εγκυμονούσες που χορηγήθηκε το εμβόλιο η κύηση συνεχίζεται κανονικά χωρίς συμπώματα ενώ για παιδιά κάτων των 16 ετών δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα.

Τόνισε ότι δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία για αποτελεσματικότητα και ασφάλεια εμβολιασμού» ο οποίος θα είναι προαιρετικός. Όπως ενημέρωσε τον πρώτο καιρό δεν θα εμβολιαστούν άνθρωποι που έχουν νοσήσει με κορονοϊό και παιδιά.

Προσοχή στα ρεβεγιόν

Η κ. Παπαευαγγέλου επανέλαβε πως είναι αναγκαίο να επιλέξουμε την κοινωνική μας φούσκα για τις γιορτινές ημέρες.

Η καθηγήτρια μάλιστα τόνισε πως φτάνουν μόλις οκτώ λεπτά για να γίνει η διασπορά του ιού ανάμεσα σε 20 καλεσμένους που δεν φορούν μάσκα σε ένα διαμέρισμα 150 τετραγωνικών μέτρων.