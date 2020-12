Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Μεγάλο “στοίχημα” οι επόμενες δύο εβδομάδες (βίντεο)

Τα ελπιδοφόρα μηνύματα για την υποχώρηση της πίεσης στο ΕΣΥ, τα νεότερα από το “μέτωπο” του εμβολίου και οι συστάσεις για τις γιορτές.

Για «μεγάλο κίνδυνο» και για μεγάλο στοίχημα τις επόμενες δύο εβδομάδες, έκανε λόγο ο Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης. Ο λόγος, όπως εξήγησε, είναι «η συνάντηση με άτομα άλλου νοικοκυριού, στα πλαίσια εορταστικής ατμόσφαιρας».

Ο κ. Μαγιορκίνης συνέστησε πως «εφόσον έχουμε συμπτώματα δεν πρέπει να συμμετέχουμε» και «να φοράμε μάσκες, όπου είναι δυνατόν», τονίζοντας πως εάν επισκεφθούμε άτομα που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, οφείλουμε να τα προστατεύσουμε και να αποφύγουμε εναγκαλισμούς και φιλιά.

Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γιορτή, τόσο το καλύτερο, υπογράμμισε.

Συνέστησε επίσης να συναντήσουμε τα ίδια άτομα σε όλες τις γιορτές, ώστε να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε “κοινωνική φούσκα”, τηρώντας τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής (π.χ. να πλένουμε προσεκτικά τα χέρια, να μη μοιραζόμαστε ποτήρια, κτλ.)

Σε ό,τι αφορά τη μείωση των ενεργών κρουσμάτων στην Ελλάδα, εξήγησε πως συνεχίστηκε και το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Το σημαντικότερο, είπε, είναι ότι τα σημεία πίεσης στο ΕΣΥ δείχνουν ελαφρά υποχώρηση. Ωστόσο, η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμη, συμπλήρωσε.

Στην Αττική, ο αριθμός των διαγνώσεων διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Στη Θεσσαλονίκη, όμως, μειώθηκε κατά 20%. Μεγαλύτερη παραμένει η επιβάρυνση στα βόρεια της χώρας και ελαφρύτερη στα νότια.

Αναφερόμενος στα νέα από το μέτωπο του εμβολίου, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, είπε πως η εταιρεία Johnson & Johnson ανακοίνωσε πως περιμένει τα αποτελέσματα για την κλινική δοκιμή του εμβολίου της μέχρι και τέλη Ιανουαρίου, ενώ προβλέπει να πάρει έγκριση μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Πρόκειται για εμβόλιο μίας δόσης, που μπορεί να διατηρηθεί σε θερμοκρασία κοινού ψυγείου μέχρι και τρεις μήνες.