Οικονομία

Άνοιξε η πλατφόρμα για την επανένταξη στις 100 και 120 δόσεις

Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι και ποιους αφορά.

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τους πληγέντες από την πανδημία, που έχασαν τη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων, από τον Μάρτιο έως και τον Νοέμβριο. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, μέσω του myBusinessSupport, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση επανένταξής τους στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, για την υπολειπόμενη οφειλή και για τις δόσεις που απομένουν.

Οι πολίτες για την επανένταξη στις ρυθμίσεις πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση και να καταβάλουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τη δόση Δεκεμβρίου 2020.

Η καταβολή της δόσης Δεκεμβρίου πρέπει να γίνει σε πίστωση της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), αποκλειστικά με έναν από τους δύο πιο κάτω τρόπους:

· μέσω web-banking ή

· σε υποκατάστημα στην τράπεζα, μόνο αν δεν είναι δυνατή η καταβολή μέσω web-banking

Η επανένταξη των οφειλετών στις ρυθμίσεις γίνεται την επομένη εργάσιμη από την ημέρα παραλαβής του σχετικού αρχείου των τραπεζών από την Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της ΑΑΔΕ. Η ΓΔΗΛΕΔ θα εκκινήσει τη διαδικασία του σχετικού ελέγχου στις 21 Δεκεμβρίου 2020. Για πληρωμές που θα γίνουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η επανένταξη θα ολοκληρωθεί έως και την Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021. Στη συνέχεια, στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση, στο myTAXISnet, θα επικαιροποιηθεί η εικόνα της ρύθμισης (δόσεις, ποσά, ημερομηνίες καταβολής).

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις επανένταξης ρυθμίσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) πραγματοποιούνται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) της ΑΑΔΕ.