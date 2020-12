Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: εάν ανοίγαμε το λιανεμπόριο θα είχαμε 1000 νεκρούς την ημέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλε σχέδιο της κυβέρνησης για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

"Εάν ανοίγαμε το λιανεμπόριο θα είχαμε χίλιους νεκρούς την ημέρα" τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

"Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο να ανοίξουν τα καταστήματα" υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης εξηγώντας ότι η απόφαση για click away ελήφθη για δύο λόγους: να αποσυμφορηθούν οι ταχυμεταφορές και να δούν οι έμποροι κάτι στο άδειο ταμείο τους.

"Καλύτερα κλειστά μαγαζιά και να πληρώνει το κράτος, παρά ανοιχτά και να πληρώνουν οι έμποροι", πρόσθεσε ο υπουργός απαντώντας και στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρο Καφούνη, ο οποίος μίλησε, επίσης στο δελτίο του ΑΝΤ1, επισημαίνοντας ότι πάρα πολλοί κλάδοι δεν μπορουν να λειτουργήσουν με click away.

"Πάρα πολλά μικρα μαγαζιά έκαναν σήμερα τζίρο", σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης υπογραμμίζοντας την δέσμευση του Πρωθυπουργού για επιπλέον στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όταν θα υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης στην αγορά

"Θα κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και θα βρούμε λύση, με τη στήριξη και της ΕΕ" , κατέληξε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.