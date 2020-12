Κοινωνία

Κεχαγιόχλου στον ΑΝΤ1: Σε μία επίθεση με βιτριόλι, σκοπός δεν είναι να σκοτώσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο συνήγορος υπεράσπισης της γυναίκας που κατηγορείται ότι έκαψε με βιτριόλι την 35χρονη Ιωάννα στην Καλλιθέα.