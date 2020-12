Κόσμος

Αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400

Σε ποιους Τούρκους αξιωματούχους "έριξε καμπάνες" το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Κυρώσεις σε βάρος του προέδρου της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της τουρκικής Προεδρίας της Δημοκρατίας, Ισμαήλ Ντεμίρ, καθώς και κατά τεσσάρων Τούρκων αξιωματούχων, ανακοίνωσε το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, για την αγορά και την απόκτηση των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400.

Νωρίτερα, σήμερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η χώρα του αναμένει από τον νατοϊκό της σύμμαχο, τις ΗΠΑ, να την υποστηρίξουν και να μην της επιβάλουν κυρώσεις, προσθέτοντας ότι ίναι αναστατωμένος που η Ουάσινγκτον προχώρησε στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

“Ούτε οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτρέψουν την Τουρκία από το να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ που περιλαμβάνει μια διάταξη για τέτοιες κυρώσεις.

Οι κυρώσεις εντάσσονται στα τιμωρητικά μέτρα της Ουάσινγκτον ενάντια στην απόκτηση των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400 από την Τουρκία.

Με αντίποινα απειλεί η Άγκυρα

Η Τουρκία καταδίκασε ως "ολέθριο λάθος" τις κυρώσεις των ΗΠΑ για την αγορά και απόκτηση ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 και διεμήνυσε ότι θα προβεί σε αντίποινα, αφού είχε καλέσει επανειλημμένα την Ουάσινγκτον να επιλυθεί το ζήτημα μέσω διαλόγου και της διπλωματικής οδού.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις αμερικανικές κυρώσεις "ανεξήγητες" αφού η Ουάσινγκτον, όπως τόνισε η Άγκυρα, απέρριψε επανειλημμένα την προσφορά της Άγκυρας να δημιουργηθεί μια κοινή ομάδα εργασίας.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον νατοϊκό της σύμμαχο να αναθεωρήσει την "άδικη" απόφαση που θα βλάψει τις διμερείς σχέσεις.

Πριν την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως ούτε οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτρέψουν την Τουρκία από το να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της.

Οι αμερικανικές κυρώσεις, που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς χορήγησης ταξιδιωτικών θεωρήσεων στον πρόεδρο της SSB, Ισμαήλ Ντεμίρ και εναντίον τριών ακόμη Τούρκων εργαζομένων της.

Επίσης τα τιμωρητικά μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση έκδοσης από τις ΗΠΑ αδειών εξαγωγών και εξουσιοδοτήσεων στην Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία SSB.

ΥΠΕΞ: Ικανοποίηση για την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας

Την ικανοποίησή της χώρας μας για την επιβολή κυρώσεων των ΗΠΑ εναντίον της Τουρκίας, εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, παρατηρεί με ικανοποίηση τη σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκικής Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της, καθώς και άλλα στελέχη της, σε εφαρμογή του Τμήματος 231 του Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.