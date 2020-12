Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας

Ένας άνδρας τραυματίστηκε από σφαίρα, μέσα σε αυτοκίνητο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Ένας άνδρας αλβανικής υπηκοότητας βρέθηκε τραυματισμένος από σφαίρα πυροβόλου όπλου μέσα σε αυτοκίνητο στις 19.30 το βράδυ, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Ιακωβάτων στον Άγιο Λουκά στην Αθήνα.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν άλλοι δύο ομοεθνείς του, οι οποίοι προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου εξετάζονται προκειμένου να διευκρινιστεί τι έχει συμβεί.

Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, “Γεώργιος Γεννηματάς”.