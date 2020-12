Οικονομία

Μητσοτάκης - ΟΟΣΑ: Διασύνδεση της εκπαίδευσης με την ψηφιακή οικονομία και μείωση ανισοτήτων

Ψηφιακή συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ και την Πρωθυπουργό της Ισλανδίας.

Τη διεύρυνση της συνεργασίας με τα στελέχη του ΟΟΣΑ σε δύο κρίσιμους τομείς, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την εξελισσόμενη αγορά εργασίας και την καταπολέμηση των ανισοτήτων, πρότεινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ψηφιακή συζήτηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ Angel Gurria και την Πρωθυπουργό της Ισλανδίας Katrin Jakobsdottir.

«Θα προσέθετα δύο θεματικές ενότητες όπου θα επιθυμούσα να παράγει ακόμα περισσότερο έργο ο ΟΟΣΑ -έχει ήδη δουλέψει πολύ συστηματικά αλλά πρόκειται για θεματικές που είναι πολύ σημαντικές για εμάς: Η πρώτη είναι η διασύνδεση της εκπαίδευσης, δεξιοτήτων, με την ψηφιακή οικονομία και η δεύτερη είναι πώς θα μειωθούν οι ανισότητες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός εξήρε το έργο του ΟΟΣΑ και τη βοήθεια που έχει προσφέρει στην Ελλάδα, τονίζοντας πως η χώρα μας στοχεύει σε βαθιές αλλαγές με στόχο ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης: «Ως κυβέρνηση η οποία στοχεύει στην εφαρμογή τολμηρών αλλαγών που φέρνουν συνολικό μετασχηματισμό, παρά σε μικρές σταδιακές αλλαγές, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής καλύτερης ανασύνταξης. Για ένα εντελώς διαφορετικό μέλλον και μια νέα αναπτυξιακή πορεία».

Οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού κατά τη συζήτηση

Πρωθυπουργέ κύριε Μητσοτάκη, δώστε μία εικόνα για το τι προσέφερε στην Ελλάδα η στήριξη του ΟΟΣΑ; Σε ποιον βαθμό η πορεία προς την ανάκαμψη σχετίζεται με αυτή την στήριξη;

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα Angel Gurria για την ηγεσία του, για το πάθος του και για τη συνολική συνεισφορά του στον ΟΟΣΑ. Είχα την ευκαιρία να εργαστώ πολύ στενά μαζί του, όχι μόνο ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ένα από τα project μας σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ ήταν η συστηματική αξιολόγηση των διοικητικών βαρών που έπρεπε να εξαλείψουμε με στόχο να καταστεί η οικονομία μας πιο ανταγωνιστική και η δημόσια διοίκηση πιο αποτελεσματική. Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του έργου που φέραμε εις πέρας σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ τα τελευταία δέκα χρόνια.

Όπως γνωρίζετε, η τελευταία δεκαετία δεν ήταν μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερες επιτυχίες για τη χώρα. Και συχνά βασιστήκαμε στην στήριξη του ΟΟΣΑ, σε διάφορα projects, στα οποία μπορούσαμε να επωφεληθούμε από τις βέλτιστες πρακτικές αλλά και από μια φρέσκια ματιά σχετικά με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε.

Θα ήθελα να επισημάνω δύο επιπρόσθετα παραδείγματα του έργου μας από κοινού με τον ΟΟΣΑ. Το πρώτο σχετίζεται με το άνοιγμα των αγορών προϊόντων και πως θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Το δεύτερο παράδειγμα, που είναι ιδιαίτερης σημασίας, σχετίζεται με την προώθηση διαφάνειας και λογοδοσίας από την διακυβέρνηση. Θεσπίσαμε μία Εθνική Αρχή Διαφάνειας, της οποίας -και αυτό έχει ενδιαφέρον- ο πρώτος Διευθυντής είναι ένας Έλληνας δημόσιος υπάλληλος ο οποίος εκπαιδεύτηκε από τον ΟΟΣΑ και έτρεξε πολλά προγράμματα τέτοιου είδους και σε πολλές άλλες χώρες. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο των δικών μας διοικητικών προτεραιοτήτων.

Δεν μου αρέσει καθόλου να κάνω τον «δικηγόρο του διαβόλου» και να φαίνομαι σκεπτικιστής ή κυνικός. Κατά την άποψή σας τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα ο ΟΟΣΑ;

Θα επαναλάμβανα αυτό που είπε και η Πρωθυπουργός της Ισλανδίας. Η ανασύνταξη με στόχο να δημιουργηθεί κάτι καλύτερο (Build Back Better) σημαίνει ότι δρούμε διαφορετικά. Στην εποχή μετά την πανδημία του Covid ίσως κάποιες από τις κατεστημένες αντιλήψεις, κάποιες δεδομένες ιδέες στον τρόπο λειτουργίας του ΟΟΣΑ πρέπει να επανεκτιμηθούν.

Θα προσέθετα δύο θεματικές ενότητες όπου θα επιθυμούσα να παράγει ακόμα περισσότερο έργο ο ΟΟΣΑ -έχει ήδη δουλέψει πολύ συστηματικά αλλά πρόκειται (για θεματικές) που είναι πολύ σημαντικές για εμάς: Η πρώτη είναι η διασύνδεση της εκπαίδευσης, δεξιοτήτων, με την ψηφιακή οικονομία και η δεύτερη είναι πώς θα μειωθούν οι ανισότητες. Ο Covid μας δίδαξε κάτι για την εργασιακή αξιοπρέπεια και ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε σωστές και δίκαιες αμοιβές για τα χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα. Στη διάρκεια της πανδημίας του Covid όλοι κατανοήσαμε τη σημασία τους.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Building Back Better», της στρατηγικής της ανασύνταξης, ποιο είναι το πιο βασικό συστατικό της συμβολής του ΟΟΣΑ;

Ο ΟΟΣΑ ήταν και θα συνεχίσει να είναι ένα τεράστιο αποθετήριο δεδομένων, βέλτιστων πρακτικών. Ως κυβέρνηση η οποία στοχεύει στην εφαρμογή τολμηρών αλλαγών που φέρνουν συνολικό μετασχηματισμό, παρά σε μικρές σταδιακές αλλαγές, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής καλύτερης ανασύνταξης. Για ένα εντελώς διαφορετικό μέλλον και μια νέα αναπτυξιακή πορεία.

Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε ο Γενικός Γραμματέας, δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε σε τόσο μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση. Οι δίδυμες προτεραιότητες του Πράσινου και Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτελούν, φυσικά, αναπόσπαστο μέρος της εντολής που έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση. Πλέον διαθέτουμε το επιπρόσθετο πλεονέκτημα πρόσβασης σε σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να στηρίξουμε αυτές τις πολιτικές. Επομένως, όσο πιο τολμηρά τα παραδείγματα και οι βέλτιστες πρακτικές που μοιράζεται μαζί μας ο ΟΟΣΑ, τόσο μεγαλύτερο το ενδιαφέρον από την πλευρά μας.

Πείτε μας κι εσείς την άποψή σας για αυτό που μόλις σχολίασε η Πρωθυπουργός Katrin Jakobsdottir για τα δύο φύλα και την ισότητα. Μιλήσαμε με την Πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern και άλλους για το θέμα αυτό σήμερα το πρωί. Πόσο σημαντικό είναι και τι συμβαίνει στη χώρα σας;

Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ειλικρινά δεν έχουμε σημειώσει την πρόοδο που θα ήθελα στο συγκεκριμένο μέτωπο. Πρόκειται για μια μάχη που είναι σε εξέλιξη. Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι ακόμα σχετικά χαμηλή. Είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ούτε η πολιτική εκπροσώπηση (των γυναικών) είναι όσο υψηλή θα ήθελα. Τα πράγματα αλλάζουν αλλά με αργούς ρυθμούς. Τουλάχιστον έχουμε την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με μεγάλη υπερηφάνεια την πρότεινα και εξελέγη από το Κοινοβούλιο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές συμπορεύονται με τις μεγάλες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που οραματιζόμαστε. Σίγουρα η πραγματική ισότητα των φύλων σε όλα τα μέτωπα είναι ζωτικής σημασίας. Κάποιες φορές οι μικρές αλλαγές είναι αυτές που τελικά κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά σε τέτοιες πολιτικές. Για παράδειγμα στην προσχολική εκπαίδευση, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε γυναίκες που ασχολούνται με την ανατροφή μικρών παιδιών να βγουν στην αγορά εργασίας.