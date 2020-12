Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Τι έδειξαν 2361 rapid tests την Δευτέρα

Τα αποτελέσματα των δωρεάν Drive Through Testing σε 16 περιοχές.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, διενεργήθηκαν 2.361 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 33 κρούσματα (1,40%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 19 άνδρες και 14 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 683 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,59%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Καλλιθέας, Ματζαγριωτάκη & Εσπερίδων

Πραγματοποιήθηκαν 239 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,84%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 58 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτατζόγλειο

Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (10%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Χατζηκώστα 2, Μεσσολόγγι

Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημοτική Ενότητα Αμβρακικού Ανέζα

Πραγματοποιήθηκαν 78 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Διδυμότειχο

Πραγματοποιήθηκαν 140 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (5,71%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Ιωαννίνων: Πλατεία Πύρρου

Πραγματοποιήθηκαν 232 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,43%). Αφορά σε άνδρα ηλικίας 22 ετών.

ΠΕ Καστοριάς: Λ. Κύκνων 31

Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (5,26%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.

ΠΕ Λακωνίας: Πλατεία Μαυροβούνι

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική πλατεία

Πραγματοποιήθηκαν 187 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,07%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Πέλλας: i. Δημαρχείο Γαλατάδων και ii. Κτελ Αριδαίας

Πραγματοποιήθηκαν 74 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Κτελ Αριδαίας

Πραγματοποιήθηκαν 210 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,38%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Πρέβεζας: Πάργα

Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Τρίκαλα

Πραγματοποιήθηκαν 170 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,76%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Χίου: Κόμβος Βολισσού-Λιμνίων

Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,87%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία:

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00-15:00

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Ελ. Βενιζέλου 3, κ. Βασιλείου, 10:00-15:00

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 10:00-15:00

ΠΕ Μήλου: Δημοτικό Parking Σίφνου, 12:00-16:00

ΠΕ Λήμνου: ΚΥΔΑ Μύρινα, 10:00-14:00

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο, 10:00-15:00

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτατζόγλειο, 10:00-15:00

ΠΕ Ρόδου: Νέα Περιοχή Μαρίνας Ρόδου, 10:00-15:00

ΠΕ Φθιώτιδας: Κάτω Τιθορέα, 09:00-14:00