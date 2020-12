Κοινωνία

Ταυτοποιήθηκαν οι δολοφόνοι του Πακιστανού στα Καμίνια (εικόνες)

Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες και τα στοιχεία τους, προσδοκώντας σε πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή τους.

(φωτογραφία αρχείου)

Φωτογραφίες και στοιχεία ταυτότητας δύο μελών της συμμορίας των Πακιστανών που σκότωσαν 29χρονο, ενώ τραυμάτισαν 25χρονο ομοεθνή τους, την 20η Νοεμβρίου στα Καμίνια, έδωσε απόψε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, καθώς διαφεύγουν την σύλληψη και αναζητούνται.

Η Αστυνομία παρακαλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.