Νέα πρόταση στο “τραπέζι” για να αποφευχθεί η σύγκρουση Εκκλησίας – Κυβέρνησης

Καταλυτικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε η τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αρχιεπισκόπου.

Λίγες ώρες πριν συνεδριάσει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προκειμένου να αποφασίσει την στάση της Εκκλησίας απέναντι στα μέτρα που εξήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τους ναούς τα Χριστούγεννα, Εκκλησία και Κυβέρνηση φαίνεται πως βρήκαν τον τρόπο να αποφύγουν την σύγκρουση.

Όλα δείχνουν πως η Κυβέρνηση αντιλήφθηκε τις πρακτικές ανάγκες στις οποίες δεν μπορούσε να ανταποκριθεί η Εκκλησία και τελικά επικράτησαν οι ψυχραιμότεροι που τόνιζαν εξαρχής πως η αυστηρή τήρηση των μέτρων στο θέμα της Λατρείας θα προκαλούσε μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε.

Έτσι λοιπόν όπως όλα δείχνουν:

Οι Θείες Λειτουργίες των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων θα τελεσθούν με έως 25 πιστούς στους ενοριακούς και έως 50 πιστούς στους μεγάλους ναούς. Με τους ίδιους κανόνες θα τελεσθεί και η Θ. Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς.

Στους ναούς που ο αριθμός των κληρικών το επιτρέπει θα μπορούν να τελεσθούν έως και τρεις Θ. Λειτουργίες ώστε να τριπλασιαστεί ο αριθμός των πιστών που θα μπορέσουν να εκκλησιαστούν.

Ο υπολογισμός πιστών ανά ναό θα γίνει με βάση τα τετραγωνικά του κάθε ναού όπως και στο παρελθόν.



Η διανομή του αντιδώρου θα γίνεται εκτός ναού ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Τις υπόλοιπες ημέρες οι ναοί θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με κλειστές θύρες, θα επιτρέπεται όμως η λεγόμενη «ατομική προσευχή» η επιλογή δηλαδή των πιστών να επισκέπτονται τους ναούς εντός της ημέρας για να ανάψουν ένα κερί και να προσευχηθούν για λίγα λεπτά.

Καταλυτικό ρόλο στην εκτόνωση της κατάστασης φαίνεται πως έπαιξε η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα Αρχιεπίσκοπος και Πρωθυπουργός οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν όλες τις παραμέτρους του ζητήματος.

Ωστόσο αυτοί που θα κρίνουν την τελική έκβαση θα είναι οι λοιμωξιολόγοι που αποτελούν την επιτροπή που συμβουλεύει την Κυβέρνηση, ώστε να υπολογισθούν οι συνέπειες που θα έχει για την γενικότερη επιδημιολογική εικόνα της χώρας αυτή η απόφαση.

