Κοινωνία

Θρίλερ με εξαφάνιση 22χρονης μητέρας

Για την εξαφάνιση έχει σημάνει Silver Alert, καθώς η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω προβλημάτων υγείας.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της Γεωργίας Κοκκώνη, η τύχη της οποίας αγνοείται από την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Η νεαρή μητέρα εξαφανίστηκε από περιοχή του Πειραιά, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και εκφράζονται φόβοι ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έχει ύψος 1,60μ, είναι αδύνατη, με καστανά μάτια και ξανθά μακριά μαλλιά.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε σκούρο πράσινο πουκάμισο, μαύρο κολάν και λευκά αθλητικά παπούτσια. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι το τατουάζ με σχέδιο λουλουδιού, που έχει στον καρπό.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.