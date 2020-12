Life

ΠΟΥ: Ο Άγιος Βασίλης είναι απρόσβλητος από τον κορονοϊό

Διαβεβαιώσεις στα παιδιά απο αξιωματούχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο Άγιος Βασίλης είναι απρόσβλητος από την Covid-19 και θα μπορέσει να φέρει τα δώρα στα παιδιά τη νύχτα της 24ης προς 25 Δεκεμβρίου, διαβεβαίωσε μια αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει την αγωνία των παιδιών.

«Κατανοώ τις ανησυχίες στο θέμα του Άγιου Βασίλη, διότι είναι ηλικιωμένος» και επομένως βρίσκεται σε μια ηλικιακή ομάδα υψηλού κινδύνου μπροστά στην πανδημία, εξήγησε η Μαρία βαν Κέρκοβ, υπεύθυνη να επιβλέπει τη διαχείριση της πανδημίας στον ΠΟΥ.

«Μπορώ να σας πω ότι ο Άγιος Βασίλης είναι απρόσβλητος από τον ιό», επισήμανε, αναφέροντας πως είχε μια σύντομη συνομιλία μαζί του.

«Πηγαίνει πολύ καλά και η κυρία του πηγαίνει επίσης πολύ καλά και είναι μάλιστα πολύ απασχολημένοι αυτή τη στιγμή», τόνισε η επιστήμονας.

Επιπλέον, στα παιδιά που ρωτούν εάν ο Άγιος Βασίλης θα επηρεαστεί από τους περιορισμούς εισόδου σε ορισμένες χώρες, η Κέρκοβ εμφανίστηκε επίσης καθησυχαστική.

«Θα μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει από τον εναέριο χώρο» και «να μοιράσει τα δώρα του», τόνισε η ίδια.

Ωστόσο, η Μαρία βαν Κέρκοβ έσπευσε να σημειώσει:

«Είναι πολύ σημαντικό όλα τα παιδιά του κόσμου να κατανοήσουν ότι η κοινωνική αποστασιοποίηση με τον Άγιο Βασίλη και μεταξύ τους πρέπει να τηρείται αυστηρά», είπε.

Πρέπει τα παιδιά «να κοιμηθούν νωρίς την παραμονή των Χριστουγέννων, όμως ο Άγιος Βασίλης θα μπορέσει να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο για να παραδώσει τα δώρα τους», επανέλαβε η ειδικός, μητέρα κι η ίδια δύο αγοριών.